UNICEF'in en genç İyi Niyet Elçisi'den Türkiye'ye teşekkür

UNICEF'in en genç İyi Niyet Elçisi Almellehan, "Türkiye'ye sığınmacılara, sığınmacı çocuklara sahip çıktığı için teşekkür ediyorum. Umarım başka ülkeler de Türkiye'nin yolundan gider." dedi.

Fotoğraf: AA/Bayram Altuğ

CENEVRE (

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) İyi Niyet Elçisi olarak atadığı Muzoon Almellehan, dünya genelindeki çocukların eğitimi için çalıştığını belirterek, "Türkiye'ye sığınmacılara, sığınmacı çocuklara sahip çıktığı için teşekkür ediyorum." dedi.

19 yaşındaki Almellehan, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Suriye'nin Dera ilinden İngiltere'nin Newcastle kentine kadar uzanan hayat hikayesini anlattı.

Geçen yıl UNICEF'in tarihte en genç İyi Niyet Elçisi olarak atadığı Almellehan, Suriye iç savaşından önce normal bir insan olarak hayatına devam ettiğini, iç savaş patlak verdikten sonra da kendini Ürdün'deki Zataari kampında sığınmacı olarak bulduğunu söyledi.

Almellehan, 2013'te Dera'daki evinden ailesiyle ayrılırken yanına sadece okul çantasını ve kitaplarını alabildiğini aktardı.

Ürdün'deki kampta kendisi gibi sığınmacı genç kızların eğitimi için mücadele ettiğini anlatan 1999 Dera doğumlu Almellehan, "Eğitim yolunda onlara ilham kaynağı olduğuma inanıyorum." diye konuştu.

İngiltere'nin 2015'te Suriyeli sığınmacıların bazılarını kabul etme kararıyla Newcastle kentine yerleşen Almellehan, Suriye'de ailesinden çok sayıda kişinin kaldığını ve kendileriyle iletişim kurmanın neredeyse imkansız olduğunu kaydetti.

Türkiye'ye övgü

Almellehan, basın toplantısı sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada da UNICEF adına dünya genelindeki çocukların eğitimi için çalıştığını söyledi.

Başta Türkiye olmak üzere Ürdün ve Lübnan gibi komşu ülkelerin Suriye'den sığınmacıları kabul etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Almellehan, "Türkiye'ye sığınmacılara, sığınmacı çocuklara sahip çıktığı için teşekkür ediyorum. Umarım başka ülkeler de Türkiye'nin yolundan gider." değerlendirmesinde bulundu.

Almellehan, dünyanın en çok satan kadın, moda ve güzellik dergilerinden Glamour tarafından "Yılın Kadını" seçilmiş, Time dergisinin de geçen yıl "En Etkili Gençler" listesinde yer almıştı.

Muhabir: Bayram Altuğ