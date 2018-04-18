Yunanistan'da ana kara ile adalar arasındaki bağlantı kesildi

Yunanistan'da ana kara ile adalar arasındaki bağlantı, grev nedeniyle kesildi.

anasayfa > dünya 18.04.2018

Yunanistan'da ana kara ile adalar arasındaki bağlantı kesildi

ATİNA

Yunanistan'da denizciler bir günlük greve gitti.

Yunan Denizciler Federasyonu (PNO), yabancı bandıralı gemilerin iç hatlarda taşımacılık yapmasına izin verilmesini öngören yasa tasarısına tepki göstermek amacıyla grev kararı alındığını bildirdi.

Federasyon, Yunanistan ve İtalya arasında sefer yapan gemilere getirilen personel alımındaki özel koşulları da eleştirdi.

Grev nedeniyle ülke genelinde gemiler limanlarda demirli kaldı, ana kara ile adalar arasındaki deniz bağlantısı kesildi.

Muhabir: Furkan Naci Top


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