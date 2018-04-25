Yunanistan'da emekliler kemer sıkma politikasına karşı yürüdü

ATİNA

Yunanistan'ın çeşitli yerlerinden başkent Atina'ya gelen yüzlerce emekli, hükümetin kemer sıkma politikasına karşı gösteri düzenledi.

Mücadeleci İşçiler Cephesine (PAME) bağlı sendikaların çağrısıyla başkentte Kocias Meydanı'nda toplanan yaklaşık 2 bin 500 emekli, Maliye ve Çalışma bakanlıklarının binalarına yürüdü.

Kurtarma paketi programı kapsamında 2019'da yürürlüğe girmesi beklenen yeni kesintileri ve vergi muafiyeti alt sınırının düşürülmesini protesto eden göstericiler, "Maaşlarımızdan elimizi çekin" yazılı pankartlar taşıdı.

Yaklaşık 2 saat süren protesto gösterisi, olaysız sona erdi.

Yunanistan'da emekliler, 8 yılı aşkın süredir devam eden ekonomik kriz ve kurtarma paketleri döneminde "kemer sıkma" önlemleri ile maaşlarının ortalama yüzde 40'ını kaybetti. Yeni kesintilere karşı emekliler sık sık gösteri düzenliyor.

Yunanistan'da geçen yıl yapılan bir araştırmaya göre, hane halkının yaklaşık yarısı için emeklilik maaşları ana geçim kaynağı olarak gösterilmişti.