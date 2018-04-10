IAAF'tan sporculara yeni sistem

IAAF, dünya sıralaması, 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları için baraj geçme sisteminde değişikliklere gitti.

İSTANBUL

Dünya Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), sporcuların baraj ve dünya sıralamasını belirleyen sistemde değişikliğe gittiğini duyurdu.

IAAF tarafından üye ülkelerin federasyonlarına gönderilen dosyada, uluslararası atletizmde gelecek dönemde uygulanacak IAAF Dünya Sıralaması sistemiyle ilgili detaylar paylaşıldı.

Dünya sıralaması sisteminin yanı sıra 2019 Doha Dünya Atletizm Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları için baraj geçme sistemini yenileyen IAAF, beş aylık bir deneme periyodunun ardından bu yıl eylül ayında ilk resmi dünya sıralamasını yayınlayacak.

Yeni sistemde olimpiyat oyunlarından her ülkenin ulusal organizasyonlarına kadar tüm yarışlar puan olarak ele alınacak.

Muhabir: Yunus Kaymaz