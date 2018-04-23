İsrail'in ihlalleri Filistin sporuna da yansıyor

RAMALLAH

Asya Futbol Konfederasyon Başkanı Selman bin İbrahim Al Halife, Filistinli futbolcuların hareket özgürlüğünün kısıtlandığını, oyuncuların İsrail işgali nedeniyle zor şartlarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Al Halife, Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril er-Racub'la Batı Şeria'nın El-Bira kentinde düzenlediği basın toplantısında, uluslararası hukukta futbolcuların hakları ve hareket özgürlüğünün açık şekilde beyan edildiğini söyledi.

Filistinli futbolcuların hareket özgürlüğünün kısıtlandığını, oyuncuların İsrail işgali nedeniyle zor şartlarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Al Halife, Filistinli futbolcuların hareket özgürlüğü ve Filistin sporunun desteklenmesi noktasında Filistin Futbol Federasyonu'na destek verilmesi gerektiğini belirtti.

Al Halife ayrıca Filistin futbolunun, karşı karşıya kaldığı zorluklara rağmen büyük bir ilerleme katettiğini ifade etti.

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Racub da sporun siyasetten bağımsız olması gerektiğini belirterek, "İsrail işgalinin Filistin sporu ve sporcularına yönelik ihlallerine rağmen, FİFA ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi başta olmak üzere taahhüt edilen tüm meşru hakların garanti altına alınması için uluslararası kurumlar aracılığıyla mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Batı Şeria'yı bugün ziyaret eden Asya Futbol Konfederasyon Başkanı Al Halife, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bir araya gelmişti.

Filistinli yetkililer, futbolla ilgili etkinliklerinin ve Filistinli futbolcuların Gazze dışına seyahat etmesinin İsrail tarafından engellendiğini ifade ediyor.

Muhabir: Qays Abu Samra, Zeynep Tüfekçi









