Judoda Ümit Erkekler Afrika Kupası'nda mücadele eden Türk sporcular, toplamda elde ettikleri 10 madalya ile şampiyonluğa ulaştı.

ANKARA

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 18 ülkeden 176 sporcunun katıldığı, Tunus'ta düzenlenen organizasyonda yer alan Türkiye, 3 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya ile ilk sırada yer aldı.

Şampiyonada 60 kiloda Salih Yıldız, 81 kiloda A. Burak Çuhadar ve +90 kiloda Ö. Kemal Aydın altın, 50 kiloda Berat Bahadır ve M. Ali Demirel gümüş, 50 kiloda Emirhan Karahan, 55 kiloda Abdülaziz Kara, 66 kiloda Umalt Demirel, 90 kiloda F. Enes Acet ve +90 kiloda Çağrı Doğan bronz madalyayı boynuna taktı.

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu