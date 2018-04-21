Liverpool'un Mısırlı yıldızı Salah, gol rekoruna ortak oldu

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Salah, West Bromwich Albion maçında attığı golle Shearer, Ronaldo ve Suarez'in 31 gollük rekorlarını egale etti.

İSTANBUL

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah, takımının ikinci golünü attığı West Bromwich Albion maçında bir sezonda en fazla gol atma rekoruna ortak oldu.

Ligde son sırada yer alan West Bromwich Albion, 35. hafta mücadelesinde sahasında Liverpool'u ağırladı.

Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, 4. dakikada Danny Ings ve 72. dakikada Muhammed Salah'ın golleriyle 2-0 öne geçti. Ev sahibi ekibin, güçlü rakibine 79. dakikada Jake Livermore ve 88. dakikada Jose Salomon Rondon ile yanıt verdiği maçta başka gol olmadı ve iki takım haftayı birer puanla kapadı.

Takımının ikinci golünü kaydeden 25 yaşındaki Salah, 1992 yılında kurulan Premier Lig'in 38 haftalı sezonlarını 31 golle tamamlayan Alan Shearer, Cristiano Ronaldo ve Luis Suarez'in rekorlarına ortak oldu.

Premier Lig'de 22 takımın mücadele ettiği ve 42 hafta süren 1993-94 sezonunda Andrew Cole, 1994-95 sezonunda ise Alan Shearer, 34 golle krallık yarışında zirvede yer almışlardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Liverpool, Salah'ı 34 milyon sterlin bonservisle Roma'dan transfer etmişti.

Muhabir: Yunus Kaymaz