Real Madrid'in kazandığı maçta Ronaldo tarihe geçti

İSTANBUL

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk ayağında Real Madrid deplasmanda Juventus'u 3-0 yendi.

Torino kentindeki Juventus Stadı'nda oynanan ve Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta İspanya temsilcisi Real Madrid, Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun 3. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sonuçlandı.

İkinci yarıda da etkili olan konuk ekip, 64. dakikada Ronaldo'nun bu kez röveşata ile attığı şık golle skoru 2-0 taşıdı. Juventus'ta, 66. dakikada Paulo Dybala ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Real Madrid, 72. dakikada Ronaldo'nun asistinde Marcelo'nun fileleri havalandırmasıyla 3-0 öne geçti ve müsabaka bu skorla sonuçlandı.

Ronaldo'dan bir ilk daha

Şampiyonlar Ligi'nde 100 gol barajını aşan ilk futbolcu unvanına sahip Ronaldo (toplam 119 gol), bu maçta da fileleri havalandırarak organizasyonda üst üste 10 maçta gol atan ilk futbolcu oldu.

Bu sezon oynadığı 9 Şampiyonlar Ligi maçında da gol atmayı başaran Ronaldo, geçen sezon Juventus ile oynanan final karşılaşmasında da 2 kez fileleri havalandırmıştı.

Öte yandan, çeyrek finallerde 22. golünü kaydeden Portekizli yıldız futbolcu, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 14. golüne imza attı.

Karşılaşmanın rövanşı 11 Nisan Çarşamba günü TSİ 21.45'te Madrid'de oynanacak.

Muhabir: Serhat Bağbars

