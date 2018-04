SportAccord Başkanı Baumann, "Her şey yolunda gidiyor. Bu seneki kongremize büyük bir istekle Bangkok ev sahipliği yapıyor. Tayland hükümeti organizasyonumuza her konuda destek oluyor." dedi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta devam eden SportAccord Kongresi hakkında Anadolu Ajansına (AA) değerlendirmelerde bulunan SportAccord Başkanı Patrick Baumann, "Her şey yolunda gidiyor. Bu seneki kongremize büyük bir istekle Bangkok ev sahipliği yapıyor. Tayland hükümeti organizasyonumuza her konuda destek oluyor. Tayland, sporu çok seven bir ülke." ifadelerini kullandı.

Baumann, Anadolu Ajansının 3. kez medya sponsorluğunu üstlendiği organizasyonda 2020 ve 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yol haritasının çizileceğini de belirtti.

Olimpik ve olimpik statüde olmayan spor federasyonları yetkilileri ile uluslararası spor camiasının aktörlerini bir araya getiren yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı kongre, 20 Nisan Cuma günü sona erecek.

