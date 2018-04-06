UEFA Avrupa Ligi çeyrek finali ilk maçlarında ev sahipleri güldü

İSTANBUL
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalin ilk ayağı, 4 maçla tamamlandı.
Turnuvanın favorileri arasında yer alan İngiltere'nin Arsenal takımı, sahasında Rus ekibi CSKA Moskova ile karşılaştı.
Ev sahibi Arsenal, 9 ile 28. dakikalarda Aaron Ramsey, 23 (penaltıdan) ve 35. dakikalarda Alexandre Lacazette'nin attığı gollerle karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı. CSKA Moskova'nın tek golü 15. dakikada Aleksandr Golovin'den geldi.
Arsenal'in penaltı kazandığı pozisyonda faule maruz kalan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil 90 dakika sahada kalırken, 2 de asist yaptı.
Atletico Madrid, avantaj yakaladı
İspanyol ekibi Atletico Madrid, Wanda Metropolitano Stadı'nda ağırladığı Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u 2-0 yenerek, tur için avantaj sağladı.
Atletico Madrid'in gollerini maçın 22. saniyesinde Koke ve 40. dakikada Antoine Griezmann kaydetti.
Lazio ikinci yarıda açıldı
İtalya temsilcisi Lazio başkent Roma'da konuk ettiği Avusturya'nın Salzburg takımını 4-2 mağlup etti.
Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Senad Lulic, 49. dakikada Marco Parolo, 74. dakikada Felipe Anderson ve 76. dakikada Ciro Immobile kayderken, Salzburg'un gollerini 30. dakikada penaltıdan Valon Berisha ve 71. dakikada Takumi Minamino attı.
Leipzig tek farkla kazandı
Alman ekibi Leipzig ağırladığı Fransa temsilcisi Olympique Marsilya'yı 1-0 mağlup etti.
Leipzig, 45+1. dakikada golcü futbolcusu Timo Werner'in fileleri havalandırmasıyla karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.