UEFA Avrupa Ligi çeyrek finali ilk maçlarında ev sahipleri güldü

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalin ilk ayağında ev sahibi takımlardan Arsenal, CSKA Moskova'yı 4-1, Atletico Madrid, Sporting Lizbon'u 2-0, Lazio, Salzburg'u 4-2, Leipzig ise Olympique Marsilya'yı 1-0 yendi.

anasayfa > spor, futbol, dünyadan spor 06.04.2018 Serhat Bağbars Istanbul

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finali ilk maçlarında ev sahipleri güldü

İSTANBUL

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalin ilk ayağı, 4 maçla tamamlandı.

Turnuvanın favorileri arasında yer alan İngiltere'nin Arsenal takımı, sahasında Rus ekibi CSKA Moskova ile karşılaştı.

Ev sahibi Arsenal, 9 ile 28. dakikalarda Aaron Ramsey, 23 (penaltıdan) ve 35. dakikalarda Alexandre Lacazette'nin attığı gollerle karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı. CSKA Moskova'nın tek golü 15. dakikada Aleksandr Golovin'den geldi.

Arsenal'in penaltı kazandığı pozisyonda faule maruz kalan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil 90 dakika sahada kalırken, 2 de asist yaptı.

Atletico Madrid, avantaj yakaladı

İspanyol ekibi Atletico Madrid, Wanda Metropolitano Stadı'nda ağırladığı Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u 2-0 yenerek, tur için avantaj sağladı.

Atletico Madrid'in gollerini maçın 22. saniyesinde Koke ve 40. dakikada Antoine Griezmann kaydetti.

Lazio ikinci yarıda açıldı

İtalya temsilcisi Lazio başkent Roma'da konuk ettiği Avusturya'nın Salzburg takımını 4-2 mağlup etti.

Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Senad Lulic, 49. dakikada Marco Parolo, 74. dakikada Felipe Anderson ve 76. dakikada Ciro Immobile kayderken, Salzburg'un gollerini 30. dakikada penaltıdan Valon Berisha ve 71. dakikada Takumi Minamino attı.

Leipzig tek farkla kazandı

Alman ekibi Leipzig ağırladığı Fransa temsilcisi Olympique Marsilya'yı 1-0 mağlup etti.

Leipzig, 45+1. dakikada golcü futbolcusu Timo Werner'in fileleri havalandırmasıyla karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

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