KAYSERİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, öğretmen performans değerlendirme sistemine ilişkin, "Öğretmenlerin bir birine not vermesi, yan yana duranları karşı karşıya getirmektir. Bu işte mantık kaybedilmiştir." dedi.

Eğitim-Bir-Sen Kayseri 2 Nolu Şube'sinin teşkilat buluşmasına katılmak için Kayseri'ye gelen Yalçın, program öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Öğretmen performans değerlendirme sistemine yönelik eleştirilerde bulunan Yalçın, konuyla ilgili 81 ilde imza kampanyası düzenlediklerini ve kampanyanın 1 Mayıs'ta biteceğini söyledi.

Yalçın, sisteme ilişkin itirazlarının sürdüğünü aktararak, "Bu konuda temel bir değerlendirmemiz var. Öğretmeni aşağılayarak, hırpalayarak, örseleyerek, değersizleştirerek, eğitimde kalite arayışı, beyhude dolaşıp boşa yorulmaktır. Boşa yorulmanın yanında geleceğimizin zeminine dinamit döşemektir. Çünkü öğretmenlere performans taslağındaki zihni sinir projesi olarak ifade ettiğimiz boyutu, bütün toplum tarafından anlaşılmıştır. Bunun yetkililer tarafından da anlaşılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

"Öğretmen bir otoritedir, öğretmen bir rol modeldir"

Eğitimcilerin öğrenci, veli ve meslektaşları tarafından verilen notlarla değerlendirilmesini "vahim bir durum" olarak nitelendiren Yalçın, şunları kaydetti:

"Öğrencinin öğretmene not verdiği, velinin öğretmene not verdiği ve öğretmenin öğretmene not verdiği bir zemin üzerinden kurgulanmış bir performans arayışı, eğitimcilerin gözünden baktığınız zaman 'Bu işi ben bilmiyorum. Ben bu işten hiç anlamıyorum' anlamına gelir. Öğretmen bir otoritedir, öğretmen bir rol modeldir. Öğrenci öğretmenine tabi olmadan, onu bir otorite olarak, bir rol model olarak görmeden eğitimde gerçek anlamda bir başarı elde edemezsiniz. Belki işi öğretirsiniz ama eğitim boyutu yarım kalır. Öğretmenlerin birbirine not vermesi, yan yana duranları karşı karşıya getirmektir. Bu işte mantık kaybedilmiştir."

Yalçın, sendika olarak öğretmenlerin performansının ölçülmesinden yana olduklarını ancak yöntemin doğru belirlenmesi gerektiğini dile getirdi.

"Eğitimciye karşı şiddet, caydırıcı cezaların olmamasından dolayı artıyor"

Eğitimciye yönelik şiddet olaylarının arttığını da hatırlatan Yalçın, şöyle devam etti:

"Eğitimciye karşı şiddet, caydırıcı cezaların olmamasından dolayı artıyor. Anne, baba, öğretmen; bu üç aktör çok önemlidir. Eğer birisi anneye, babaya ya da öğretmene şiddet uyguluyorsa burada bir çürüme vardır. Buna acilen müdahale edilmesi gerekir. Şiddet eğitimciye yöneldiyse gelecek kesinlikle tehlikelidir. Son 3 haftada en az 10 tane şiddet olayı yaşandı. Bu korku verici bir durum."

Muhabir: Sercan Küçükşahin