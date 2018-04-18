Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Boşnakça ve Arnavutça'nın da okullarda okutulan diller arasında yerini aldığını belirterek, "Öğrencilerin farklı kültürleri tanımasını istiyoruz. Kültürü tanımanın ilk aşamasında o dile aşina olmaktan geçiyor." dedi.

İZMİR

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde belediye konuk evinde, Arnavutluk Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanı Lindita Nikolla ile ikili görüşmede bulundu.

Basının kısa süreli görüntü almasına izin verilen görüşmenin ardından, Boşnak ve Arnavut kökenli vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Halilbeyli Mahallesi'ne geçen Bakan Yılmaz ve Nikolla, Aliya İzzetbegoviç Ortaokulu'nda Arnavutça'nın seçmeli ders olarak okutulmaya başlanması nedeniyle düzenlenen törene katıldı.

Bakan Yılmaz, okulda seçmeli ders olarak öğrencilere Arnavutça dersi okutulmasını başlattıklarını belirterek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türkiye ile Arnavutluk'un yüzyıllarca yıllık ortak geçmişe sahip, dost, kardeş iki ülke olduğunu vurgulayan Bakan Yılmaz, asırlara dayanan güçlü bağların iki ülkeyi ortak sınırı olmasa da ortak tarihi ve kültürüyle birbirine bağlı komşu ülke yaptığını anlattı.

Arnavutluk'ta Türk tarihine ait eserler bulunduğunu, Türkiye'nin de Arnavutluk'tan sonra en fazla Arnavut'un yaşadığı yer olduğunu ifade eden Bakan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bir ülkenin geçmişiyle geleceği arasındaki köprü eğitimle kurulur. Kültürümüzü, dilimizi, tarihimizi en iyi şekilde gelecek nesillere eğitimle aktarabiliriz. Yaşayan diller ve lehçeler dersini 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren ortaokullarımızda seçmeli dersler arasında okutmaya başladık. Halihazırda Zazaca, Kurmanca, Adigece, Abazaca, Gürcüce, Lazca'nın yanı sıra Bosnakça ve Arnavutça da okutulan diller arasında yerinin aldı. Öğrencilerin farklı kültürleri tanımasını istiyoruz. Kültürü tanımanın ilk aşamasında o dile aşina olmaktan geçiyor. Bu aşinalığı sağlamak için güzel bir uygulamaya bugün hep birlikte şahitlik ediyoruz."

"İş birliğimizi güçlendirmek için her şeyi yapacağız"

Arnavutluk Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanı Lindita Nikolla da heyecanlı olduğunu belirterek, "Bugünü heyecanla bekledim. Bugün heyecanım tamamen geçti. Çünkü burası benim evim. Ben kendimi ailemde gibi hissediyorum." dedi.

Arnavutça'nın Türkiye'de öğrenilmesi için verilen fırsata teşekkürlerini bildiren Bakan Nikolla, şunları söyledi:

"Bilgi en büyük zenginliktir. İki ülke arasında bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz. Güçlü bir geçmişimiz var. İş birliğimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Arnavutluk'a heyecanla döneceğim ve daha sorumlu olacağım. Nasıl Arnavutça dili için çabalar gösteriyorsunuz, biz de orada Türkçe için daha fazla çabalayacağız. Bugün Sayın Bakan ile görüştük ve gelecekte güzel bir komisyon kuracağız, yapacağımız iş birliği için bir adım olacak. Kardeş okullar, bilgi alışverişi olacak. İş birliğimizi güçlendirmek için her şeyi yapacağız."