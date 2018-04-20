Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, "Nasıl ki tek kanatlı kuş uçamazsa, Türkiye'de de kadınlar ekonomiye, kalkınmaya fazla katılmadığı sürece gelişim hızımızın yeteri kadar iyi olmayacağına inandık." dedi.

İSTANBUL

Birleşmiş Markalar Derneği'nin Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği "Perakendede Kadının Gücü" etkinliğinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kadınlara hizmet konusunda son 16 yılda önemli çalışmalar yapıldığını hatırlatarak, bu sürede Türkiye'de kalkınma, gelişme ve toplumsal ekonomik hayatın her alanında, çok ciddi değişim ve dönüşümlerin yaşandığını anlattı.

Sarıeroğlu, "Her zaman şuna inandık; nasıl ki tek kanatlı kuş uçamazsa, Türkiye'de de kadınlar ekonomiye, kalkınmaya fazla katılmadığı sürece gelişim hızımızın yeteri kadar iyi olmayacağına inandık." dedi.

Sarıeroğlu, kadınların, hayatın her alanında etkin ve aktif olmasıyla yüzde 7,4'lük büyümeye ulaşıldığının altını çizdi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) verilerine değinen Bakan Sarıeroğlu, şu bilgileri verdi:

"OECD ülkeleri içerisinde kadın iş gücüne katılım oranı konusunda son sırada olduğumuzla ilgili bazı vurgular yapıldı. Bu doğru bir istatistik ama şu açıdan da bakmak lazım. 16 sene önce neredeydik, bugün neredeyiz? Bu anlamda hem iş gücüne katılım oranında, hem istihdam oranında hem kadın işsizliğini düşürme oranlarında şu anda gerek OECD ülkelerinde gerek Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, G20 ülkeleri içerisinde en başarılı ülkeler içerisindeyiz. Son 10 sene içerisinde kadın iş gücü oranımızı 10.4 puan artırmışız. Diğer taraftan son 10 yılda OECD ülkeleri içerisinde kadın istihdamını en fazla artıran ülke konumundayız. Aynı zamanda son 10 yıl içinde toplam 8 milyonluk bir istihdam yaratmışız ve bunun 3,5 milyonunu kadınlar oluşturmuş. Kadın istihdamını artırma oranımız yüzde 63 seviyesine gelmiş durumda. Bunun başlı başına bir başarı hikayesi olduğunun altını tekrardan çizmek istiyorum."

"Marka ekonomisinde Türkiye'nin belirgin bir hamle yapması gerektiğine inanıyoruz"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ise kadınlarla ilgili her toplantıyı desteklediği ve himaye ettiği için Emine Erdoğan'a Türkiye kadınları adına teşekkür etti.

Son 16 yılda birçok alanda çok önemli gelişmeler kaydedildiğini, Türkiye'nin dünyanın en güçlü 17. ekonomisi olduğunu hatırlatan Bakan Kaya, şöyle konuştu:

"Hedefimiz, Türkiye'yi dünyanın en güçlü 10 ekonomisi içerisine sokmak. Bu 2013 hedeflerimizden biri. Ekonomik hedefler için üretmek tek başına yeterli değil. Üründen yüksek katma değer elde etmek adına markalaşma son derece önemli. Bu yüzden bugün marka ekonomisi denilen kavramı da ön plana çıkarıyor. Marka ekonomisinde de Türkiye'nin belirgin bir hamle yapması gerektiğine inanıyoruz. Bu hedefe de sadece özel sektörün çabalarıyla da ulaşılamayacağını inanıyoruz. 2023 yürüyüşümüzde inanıyorum ki Türkiye bu anlamda da bir hedef haline gelecektir. Markaların üretildiği ülkelere baktığımızda tamamına yakını, bölgesel ya da kürsel aktörler. Hedefimizde Türkiye'nin her anlamda, bölgesel ve küresel anlamda güçlü bir aktör haline gelmesini sağlamak. İnanıyorum ki, markalaşma alanında, bu sektörde de Türkiye 2023'te çok daha güçlü bir üs haline gelecektir."

Kaya, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere de değinerek, "Devletimizin daha güçlü, milletimize yapacağımız hizmetlerin de daha hızlı ve etkin-verimli olması adına yeni hükümet sistemine de bir an önce geçmeye ihtiyacımız vardı. 24 Haziran'da yapılacak seçimle birlikte artık daha güçlü bir sisteme hep birlikte geçişi sağlayacağız. 16 Nisan'da halkımızın kararıyla ortaya koyduğu bu iradeyle, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte yapılmasına aslında milletimiz karar verdi. Haziranda da milletimiz güçlü bir sistemle, ülkemizin 2023 hedeflerine daha güçlü bir şekilde ulaşmasını sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.