Akıllı şebekeler fuarına 22 ülkeden alım heyeti katılacak

Bu yıl 25-26 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı'na, 22 ülkeden alım heyetleri katılacak.

ANKARA

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı'nın (ICSG 2018) komitesinden yapılan yazılı açıklamada, bu yılki kongre ve fuarın Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Ekonomi Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HHB Expo Yönetim Kurulu Başkanı Şule Dayangaç, ICSG 2018’e heyetli katılım yapacak olan ülkeleri, Ürdün, Azerbaycan, Sudan, Kırgızistan, Pakistan, Lübnan, Bosna Hersek, Hindistan, Amerika, İspanya, İngiltere, Katar, İran, Bangladesh, Kıbrıs, İtalya, Özbekistan, Hollanda, Çin Halk Cumhuriyeti, Arabistan, Belçika ve Moldova şeklinde sıraladı.

Türk firmalarının ICSG 2018 sayesinde önemli iş bağlantıları sağlayacağını belirten Dayangaç, “Amerika ve Avrupa sektörlerinin önemli ve global firmalarını ağırlayacağız. Ayrıca Türkiye’den de enerji sektörünün en önemli dağıtım firmaları ICSG 2018’de yerini aldı. Global düzeyde etkili olan etkinlik, Ortadoğu, Asya ve Avrupa ülkeleri için İstanbul’da buluşma noktası olacak.” ifadelerini kullandı.

Ürdün Prensesi de geliyor

Bu yılki ICSG 2018’e çok önemli isimlerin konuk olacağını vurgulayan Dayangaç, bu isimler arasında Ürdün Prensi Asem bin Nayef’in eşi Prenses Sana Asem'in de yer aldığını, ayrıca yurt dışındaki önemli holdinglerin de Türk şirketlerden alım yapmak için fuara katılacağı bilgisini verdi.

Dayangaç, ICSG 2018’in kongre ayağında ise 'Türkiye Akıllı Şebekeler 2023 Vizyon ve Strateji Belirleme Projesi’nin' tanıtımının yapılacağını kaydetti. Türkiye’nin akıllı şebeke ve şehirlerde alt yapısı anlamında söz konusu tanıtımın büyük önem arz ettiğini belirten Dayangaç, bu projenin Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen yabancı firmalar için de oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Enerji sektöründeki paydaşların bir araya geleceği ICSG 2018'i, 300’ü aşkın global firmadan ve 50'yi aşkın ülkeden 10 binin üzerinde sektör temsilcisi, uzman ve akademisyenin ziyaret etmesi bekleniyor.

Muhabir: Muhsin Barış Tiryakioğlu