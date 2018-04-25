'Ayrı ayrı yatırım yerine birlikte yükü azaltabiliriz'

Türk Telekom Üst Yöneticisi Doany, "Yenilenebilir enerji üretimi süreçlerinde, enerji ve telekomünikasyon şirketleri olarak ayrı ayrı yatırım yapmaktansa bunu birlikte yapıp yükü azaltabiliriz" dedi.

"Tablolar Konuşuyor" sergisi ziyarete açıldı

İSTANBUL

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Paul Doany, gelişen teknoloji ile yenilenebilir enerjiden elektrik üretiminin arttığını, bu durumun da enerji ve telekomünikasyon şirketleri arasında iş birliği potansiyeli oluşturduğunu belirterek, "Yenilenebilir enerji üretimi süreçlerinde, enerji ve telekomünikasyon şirketleri olarak ayrı ayrı yatırım yapmaktansa bunu birlikte yapıp yükü azaltabiliriz" dedi.

Doany, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı'nda (ICSG 2018) yaptığı konuşmada, günümüzde akıllı sözcüğünün, kullanılan her araçla iç içe olduğunu ancak mevcut altyapıların geçmişteki şartlara göre dizayn edildiğini belirtti.

Doany, telekomünikasyonda veya enerji sektöründe geçmişteki teknolojilerin iki noktayı birbirine bağlayan iletim hatları şeklinde kurulduğunu ve bu hatların nereye kadar erişebileceğini de dönemin teknolojilerinin belirlediğini anlattı.

Enerji üretimi anlamında ise yüksek ithalat gerektiren petrol ve doğalgaz temelli enerji üretiminden yenilenebilir enerji üretimine geçiş sürecinin devam ettiğini hatırlatan Doany, bu durumun da enerji ve telekomünikasyon şirketleri arasında iş birliği potansiyeli oluşturduğunu kaydetti.

Özellikle güneş enerjisinde akıllı sayaçların kullanılması, talep tarafının katılımı, mikro şebekelerle elektrikte kayıpların azaltılması gibi konuların enerji ve telekomünikasyon şirketleri arasında iş birliği potansiyelini artırdığına işaret eden Doany, "Yenilenebilir enerji üretimi süreçlerinde, enerji ve telekomünikasyon şirketleri olarak ayrı ayrı yatırım yapmaktansa bunu birlikte yapıp yükü azaltabiliriz." ifadesini kullandı.

Blockchain en iyi çözümlerden biri

Oracle Utilities Strateji Birimi Başkan Yardımcısı Mike Ballard ise akıllı şebekelerle ilgili en önemli konunun enerjinin en iyi nerede kullanılabileceğinin anlaşılması olduğunu belirterek, "Yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerjinin nerede tüketileceğinin optimize edilmesi için de akıllı sistemlere ihtiyaç var." dedi.

Ballard, gelişen teknolojilerle arızalar söz konusu olduğunda sistemlerin otomatik teşhis ve onarım yapabildiğini, artırılmış gerçeklikle de müşterilerin yeni deneyimler yaşayabildiğini söyledi.



Enerjide gelişen teknolojilerden yararlanma konusunda en iyi çözümlerden birinin Blockchain olarak da bilinen para, kimlik, değerli kağıtlar gibi karşılık içeren verilerin güvenli bir şekilde depolanması veya yönetilmesinde kullanılan (online satış platformu) teknoloji olabileceğini belirten Ballard, "Ürettiğiniz enerjiyi Blockchain ile komşunuza satabilir veya değer zinciri içerisinde başka şekilde de değerlendirebilirsiniz. Taleplerin iyi yönetilmesini bu gibi yapılar sayesinde başarabiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Muhsin Barış Tiryakioğlu

