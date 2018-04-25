Fotoğraf: AA/Mustafa Öztürk

SARAYBOSNA

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki parlamento binasında Bosna Bank International (BBI) ile İslam Kalkınma Bankası (IDB) tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 9. Saraybosna İş Forumu'nda (SBF) konuştu.

Şimşek, iş forumunun bölgedeki diyaloğun kuvvetlenmesine katkıda bulunmasını ümit ettiğini belirterek, SBF'nin Bosna Hersek'te daha fazla yatırım yapılmasına ön ayak olmasını umduğunu ifade etti.

"Bosna Hersek'e yatırımı destekliyoruz"

Türkiye'deki şirketleri Bosna Hersek'e yatırım yapmaları konusunda desteklediklerini kaydeden Şimşek, Bosna Hersek'in büyük yatırım potansiyeline sahip olduğunu,buraya daha fazla yatırım yapılmasını desteklemek için birlikte çalışmanın önemli olduğunu dile getirdi.

Şimşek, Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin bölge için hala güçlü bir faktör olduğunu ve bunun da barış ve istikrar için önem taşıdığını belirterek, bu faktörün bölgeye yatırım çekme konusunda da anahtar bir unsur olduğunu söyledi.

Dünya genelinde teknoloji konusunda bir değişim görüldüğünü ve dünyada dördündücü teknoloji inkılabının yaşandığını aktaran Şimşek, bu değişime ayak uydurmak için insana, eğitime ve becerilere yatırım yapmak gerektiğini vurguladı.

"Balkan ülkelerindeki istikrar, barış ve refah Türkiye için çok önemli"

Türkiye'nin sadece komşularıyla birlikte gelişebileceğine inandıklarını ifade eden Şimşek, Balkan ülkelerindeki istikrar, barış ve refahın Türkiye için çok önemli olduğunu, Türkiye'nin her şekilde yardım için hazır bulunduğunu söyledi.

Muhabir: Emre Baştuğ