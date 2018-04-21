Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, "Artık katma değeri yüksek, kaliteli ve teknoloji ürünlerine dayanan bir ihracat modeline doğru hızla ilerliyoruz." dedi.

TOKAT

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, coğrafi işaret alan Erbaa bağ yaprağı ile Zile kömesinin belgelerini Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan ve Zile Kaymakamı Adnan Tezcan'a verdi.

Daha sonra Tokat Ortak Kullanım Tesisi açılışına katılan Özlü, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

Dördüncü sanayi devrimi ile şekillenen dünyanın büyük küçük demeden bütün işletmeleri etkisi altına aldığını belirten Özlü, "Ar-Ge, inovasyon, tasarım artık sadece belirli firmaların önceliği değil, tüm işletmelerin önceliği haline geldi. Büyük işletmeler bu dönüşümü hızlı şekilde gerçekleştirirken, küçük işletmelerimizi 'Kendi başınızın çaresine bakın' diyerek bir kenarda bırakamazdık. İşte bu çerçevede Rekabetçi Sektörler Programı'nı geliştirdik. IPA projeleri kapsamında, Avrupa Birliği ile birlikte finanse ettiğimiz ortak kullanım tesislerini hayata geçirdik." diye konuştu.

Tokat'ın çok geniş potansiyele sahip olduğunu anlatan Özlü, küçük sanayicilerin büyük işbirliği için projeyi hayata geçirdiklerine işaret etti.

Tokat'ın sahip olduğu potansiyeli avantaja çevirecek olan yatırımları ve projeleri desteklemeye devam ettiklerini dile getiren Özlü, şöyle devam etti:

"Tokat Ortak Kullanım Tesisi Projesi, sunduğumuz desteklerin somut bir göstergesidir. Bu projeyle Tokat'ta KOBİ seviyesinde bulunan mikro mobilya üreticilerine, makine üreticilerine ve araba tamircilerine hizmet verecek ortak kullanım tesisi kurduk. Bu tesis KOBİ'lerimiz için düşük maliyet avantajı getirecek. Tesiste makinelerin yanı sıra tasarım merkezi ve bilgisayarlı eğitim merkezi de yer alacak. Küçük esnafımıza ihtiyaçları doğrultusunda, iş geliştirme hizmetleri sunacağız. Ayrıca örnek model programı adı altında 10 işletmemize uzun vadeli iş geliştirme hizmeti vereceğiz. Böylece daha kısa sürede, daha kaliteli ve daha ucuz ürünlerin ve hizmetlerin piyasaya sunulmasını sağlayacağız."

Artık yükte ağır pahada hafif mantığını bir kenara bıraktıklarına dikkati çeken Özlü, "Artık katma değeri yüksek, kaliteli ve teknoloji ürünlerine dayanan bir ihracat modeline doğru hızla ilerliyoruz. Ar-Ge'yi, tasarımı ve markalaşmayı sanayi stratejimizin temeline yerleştiriyoruz. İnanıyorum ki Tokat'tan da teknoloji odaklı büyük markalar mutlaka çıkacaktır. Hükümet ve bakanlık olarak KOBİ’lerimizi, esnafımızı ve sanatkarlarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Tokat Ortak Kullanım Tesisi'nin Tokat için ilham verici olmasını, şehrimizin ekonomisine güç katmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Ekber Türkoğlu,Cihan Okur



