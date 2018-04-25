'Bosna Hersek Güneydoğu Avrupa bölgesinin merkezi'

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı İzetbegovic, "Bosna Hersek, Doğu'dan ve Batı'dan gelen iş insanlarının buluştuğu harika bir noktadır. Aynı zamanda Güneydoğu Avrupa bölgesinin de merkezidir" dedi.

SARAYBOSNA

"Balkanların Davosu" olarak nitelendirilen 9. Saraybosna İş Forumu (SBF), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da başladı.

Bosna Bank International (BBI) ile İslam Kalkınma Bankası (IDB) tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu iş forumunun parlamento binasındaki açılışına Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Bakir İzetbegovic'in yanı sıra Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Sırbistan, Suudi Arabistan, Endonezya ve Fas'tan bakanlar ile 2 bine yakın iş adamı katıldı.

"Tek bölge, tek ekonomi" sloganıyla düzenlenen forumun resmi açılışını yapan İzetbegovic, buradaki konuşmasında, tecrübelerin ve fikirlerin paylaşımı için dokuzuncu kez bir araya geldiklerini belirterek, geçen zaman içinde forum sayesinde başarılı yatırımlar gerçekleştirildiğini söyledi.

SBF'nin herkes için bir fırsat olduğunu vurgulayan İzetbegovic, "Kimi bunu yeni iş anlaşmaları imzalayarak, yeni markaları tanıyarak, kimi ise yeni istihdam alanları açıp ekonomik kalkınmayı garanti altına alarak yapacak." ifadelerini kullandı.

İzetbegovic, geçen 9 yıllık süre zarfında Bosna Hersek'in ve Saraybosna'nın yatırımcılar için çekici bir yer haline geldiğinin altını çizerek, "Bosna Hersek, iş insanlarının buluştuğu harika bir noktadır. Aynı zamanda Güneydoğu Avrupa bölgesinin de merkezidir. Komşu ülkelerin temsilcileri de bu organizasyona katılarak iş birliği imkanları yaratabileceğimizi göstermiştir." şeklinde konuştu.

Bosna Hersek'in su kaynakları bakımından zengin bir ülke olduğunu kaydeden İzetbegovic, bu potansiyelin gerek içme suyu gerekse enerji noktasında kullanılması gerektiğini ifade etti.

İzetbegovic, Bosna Hersek'in aynı zamanda kömür yatakları, ormanları, güçlü rüzgar potansiyeli ve farklı madenler açısından da zengin bir ülke olduğunun altını çizerek, ülkedeki sanayi geleneği, yetişmiş iş gücü, avroya bağlı sabit para birimi, yabancı yatırımcılara sunulan imkanlar ve önemli tecrübelere sahip firmaların birçok fayda sunduğunu vurguladı.

Zvizdic: Yatırımlarınızı Bosna Hersek'e yönlendirin

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic de katılımcılara hükümetin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

"Balkanların Davosu" olarak nitelendirilen ve bölge ülkelerinin yanı sıra Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 50 ülkeden katılımcıların bir araya geldiği forumda, ülkesinin ekonomik verilerine dair sunum yapan Zvizdic, "Ticaret hacmimiz, 15 milyar avroya ulaştı. İthalat ve ihracat oranlarımız da savaş sonrası dönemdeki en yüksek rakamlara ulaşmış durumda." dedi.

Bosna Hersek'in enerji, sanayi, tarım, gıda ve turizm sektörlerinde zengin potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Zvizdic, "Yatırımlarınızı Bosna Hersek'e yönlendirin. Sizleri başarılı, olumlu ve iyimser hikayemizin bir parçası olmaya davet ediyorum." dedi.

Zvizdic, Bosna Hersek'in 2017 yılında Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinde önemli mesafeler katettiğini aktararak, "Soru Kitapçığını yanıtladık. Yakın zamanda aday statüsü alacağımızı umuyoruz." şeklinde konuştu.

Zvizdic, konuşmasının sonunda ise konuklara Saraybosna'nın keyfini çıkarmaları çağrısında bulunarak, "Vakit bulursanız Avrupa'nın Kudüs'ü olarak nitelendirilen başkentimizi gezmenizi tavsiye ederim." dedi.

Sarovic: Bosna Hersek'in vagonlarını, bölge ülkelerinin lokomotifine bağlamak gerek



"Balkanların Davosu" olarak nitelendirilen 9. Saraybosna İş Forumu'nda (SBF) konuşan Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Mirko Sarovic, bölgesel iş birliğinin önemine işaret ederek, "Bosna Hersek'in vagonlarını, bölge ülkelerinin lokomotifine bağlamak gerek." dedi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki parlamento binasında "Tek bölge, tek ekonomi" sloganıyla düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu iş forumu kapsamında yapılan "Batı Balkanlar Altı Bölgesel Ekonomik Alan-Avrupa Birliği (AB) ile Gelişmek" başlıklı panelde konuşan Sarovic, bölgesel iş birliğinin Batı Balkan ülkelerinin gelişmesine yardımcı olabileceğini söyledi.

Bosna Hersek'in vagonlarının bölge ülkelerinin lokomotifine bağlanması gerektiğini vurgulayan Sarovic, "Bölge ülkelerin bazıları, Bosna Hersek'ten önce AB üyesi olacağına inanıyor. Stratejimiz bölge ülkeleriyle birlik olmak ve gelişmek olmalı." dedi.

Bosna Hersek'in AB'nin son raporlarına göre üyelik sürecinde Kosova ile aynı grupta olduğunu anımsatan Sarovic, "Arnavutluk ve Makedonya bizim önümüzde, Karadağ ile Sırbistan ise ciddi ilerleme kaydediyor." şeklinde konuştu.

Gelişim, reform ve ilerlemenin AB perspektifinden güç alarak gerçekleşeceğini vurgulayan Sarovic, bölgenin en kısa zamanda zayıf altyapısını güçlendirmesi gerektiğini kaydetti.

Bosna Hersek'te istikrarın, bölgedeki tüm ülkelerden daha fazla önem arz ettiğinin altını çizen Sarovic, "Ülkenin ve ülkeyi yönetenlerin önceliklerini değiştirmeleri gerekiyor. Ülkenin önceliği ekonomi olmalıdır." diye konuştu.

Slovenya Ekonomik Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Zdravko Pocivalsek de "tek bölge ve tek ekonomi" sloganının bir hayal mi yoksa bir gerçek mi olduğunu sorgulayarak, "Bence bu hayalin gerçekleştirilmesi için yapılması gereken ilk şey bölgesel ulaşımın kolaylaştırılması." dedi.

Pocivalsek, Makedonya'da üretilen bir ürünün Slovenya'ya ulaşmasının 3 gün sürdüğüne işaret ederek, "Bölgede serbest ticaret imkanı oluşturulmalı. Bürokratik engeller ortadan kaldırılmalı." ifadelerini kullandı.