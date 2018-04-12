Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, "İstihdam rakamlarımız 28 milyona, iş gücüne katılan sayımız 31 milyona ulaşmış. Şu anda dünyanın en gelişmiş 20 ülkesi içerisinde birinci sıradayız." dedi.

ANKARA

AK Parti Pursaklar 4. Kadın Kolları Olağan Kongresi, Abdürrahim Karakoç Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Konuşmalar öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongreye ilişkin videolu mesajı sunuldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, burada yaptığı konuşmada, son günlerde ülkelerin sosyal medya üzerinden mesajlaştığını, Türkiye'nin bu kritik dönemlerde yapması gerekenin birlik ve beraberlik içinde kalmak olduğunu söyledi.

Hükümetin 81 milyon için önemli yatırımlar yapmaya devam ettiğini belirten Sarıeroğlu, Başkentray'ın açılışını yaptıklarını, bu yatırımın uzunca bir dönem Ankaralılarla buluşmasının engellenmeye çalışıldığını kaydetti.

Bakan Sarıeroğlu, Türkiye'nin içeride ve dışarıda önemli çalışmalar yürüttüğünü, son olarak Afrin zaferiyle bu çalışmaları taçlandırdıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Afrin'de Allah Mehmetçik'imizden razı olsun. Büyük bir zafere imza attılar, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilere şifalar diliyorum. Afrin'deki tünelleri, yığınak haline getirilen mühimmatları gördünüz. İçeriden çok ses çıktı. İnanılmaz bir algı operasyonu ve bilgi kirliliği gerçekleşti ama bizim tarihimiz Malazgirt'ten itibaren başlıyor. Şu anda tek bir sivilin saçının teline zarar gelmemesi için büyük bir hassasiyetle çok önemli bir operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonu, biz meşru bir hak olarak gördük. Sınırımızın içerisinde 81 milyon vatandaşımızın güvenliği için gerçekleştirdik. Hamdolsun, bu işin içerisinden başarıyla çıktık. Tarihimizin en önemli zaferlerinden birisidir. Çanakkale Zaferi'yle aynı güne denk gelmiştir. Birileri kabul etse de kabul etmese de başkomutanımızın liderliğinde böylesine büyük bir zafere imza atmamızı bir türlü sindiremeseler de bu tarihi bir zaferdir."

"Ekonomik büyümede rekorlar kırıyoruz"

Türkiye'nin sınırına yönelik bu mücadelenin hem içeride hem dışarıda devam edeceğini belirten Sarıeroğlu, yerli ve milli mühimmatlarla savunma sanayinin geliştirilmeye devam ettiğini söyledi.

AK Parti'nin iktidara geldiği günden bu yana Türkiye'nin 3 kat büyüdüğünü belirten Sarıeroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstihdam rakamlarımız 28 milyona, iş gücüne katılan sayımız 31 milyona ulaşmış. İhracatta rekorlar kırıyoruz. Ekonomik büyümede rekorlar kırıyoruz. Şu anda dünyanın en gelişmiş 20 ülkesi içerisinde birinci sıradayız. Bunu da sindiremiyorlar. Bunu da kabul edemiyorlar. Bunun üzerinden de maalesef ki bir akıl tutulmasıyla bir algı çatışması içerisindeler. Toplumumuza sürekli olarak negatiflik pompalamaya çalışıyorlar ama onlar ne kadar bu çaba içerisinde olurlarsa olsunlar milletimiz görüyor."

Sarıeroğlu, Türkiye'nin bir yandan terörle mücadele ederken diğer yandan da ekonomide önemli başarılara imza attığını hatırlatarak, 81 milyon için 81 ilde yatırımlar yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Ankara'ya yapılan ve yapılacak yatırımlara ilişkin bilgi veren Sarıeroğlu, daha fazla istihdamın sağlanması noktasında çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

"Geçmişte çalışma hayatı başta olmak üzere çok etkin olmayan hanımlarımızın bugün siyasette, ekonomide, sosyal hayatta, her alanda etkin ve aktif bir şekilde yer aldığını görüyoruz." diyen Sarıeroğlu, kadınların her alanda çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Sarıeroğlu, AK Parti için 2019 cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihi bir dönem olacağına işaret ederek, AK Parti'nin hiçbir başarısının tesadüf olmadığını, hep çok çalıştıklarını ve çalışmaya da devam edeceklerini kaydetti.

Muhabir: Yasemin Kalyoncuoğlu