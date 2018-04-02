'Dünyada 8 trilyon dolar daha iyi yatırım fırsatları için bekliyor'

İKB Başkanı Hajjar, Küresel İslami Finans 2018 Raporuna göre dünyada 8 trilyon doların daha iyi yatırım fırsatları için beklediğini belirterek, "Bu, uzun dönemli yatırımlar için daha yenilikçi yollar bulmaya ihtiyaç olduğunu gösteriyor" dedi.

Tunus'ta yapılan İKB 43. Genel Kurulunda, Küresel İslami Finans 2018 Raporu'nun açıkladığı toplantıda konuşan İslam Kalkınma Bankası (İKB) Başkanı Bandar Hajjar, dünyada 8 trilyon doların daha iyi yatırım fırsatları için beklediğini belirterek, bu durumun, uzun dönemli yatırımlar için daha yenilikçi yollar bulmaya ihtiyaç olduğunu gösterdiğini söyledi. ( Necati Keleş - Anadolu Ajansı )

TUNUS

İslam Kalkınma Bankası (İKB) Başkanı Bandar Hajjar, dünyada 8 trilyon doların daha iyi yatırım fırsatları için beklediğini belirterek, bu durumun, uzun dönemli yatırımlar için daha yenilikçi yollar bulmaya ihtiyaç olduğunu gösterdiğini söyledi.

İKB ve Dünya Bankası tarafından hazırlanan "Küresel İslami Finans 2018 Raporu", Tunus’ta yapılan İKB 43. Genel Kurulu’nda açıklandı.

Raporun paylaşıldığı toplantıda konuşan İKB Başkanı Hajjar, Dünya Bankasının hesaplamalarına göre dünyada 8 trilyon doların daha iyi yatırım fırsatları için beklediğini belirtti. Hajjar, "Bu, Birleşmiş Milletler'in (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini tutturabilmek ve uzun dönemli yatırımlar için daha yenilikçi yollar bulmaya ihtiyaç olduğunu gösteriyor. BM’ye göre sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin tutturulabilmesi için yıllık 2,5 trilyon dolar açık var. Uzun dönemli fonlara ihtiyaç var. İlginç olan ise para sıkıntısı, fon sıkıntısı yok." diye konuştu.

Dünya Bankasının tahminlerine göre dünyada toplamda 34,4 trilyon doların negatif faizli veya düşük getirili tahvillerde durduğunu aktaran Hajjar, uzun dönemli yatırımları faaliyete geçirmek için IMF, OECD, Dünya Bankası ve İKB’nin çeşitli faaliyet ve girişimlerde bulunduğunu kaydetti. Hajjar, "Bu girişimlerde herkesin üzerinde anlaştığı husus ise uzun dönemli yatırımların risk ve ödülleri paylaşmak olduğudur. İslami finans, risk ve getirinin paylaşımıyla mevcut finansman sıkıntılarına çözüm sağlayabilir. İslami finans risk ve ödül paylaşımı niteliğiyle tüm tarafların çıkarlarını göz önünde bulundurur ve uzun süreli yatırımların finansmanını ve gelirlerin adil paylaşımını teşvik eder." Ifadesini kullandı.

İslami finans sektörünün son 20 yılda katlanarak büyüdüğünü ve toplam varlıklarının 2 trilyon doları aştığını ifade eden Hajjar, şöyle konuştu:

"Sektör daha fazla kurumu, daha fazla yenilikçi ürünleri, daha fazla coğrafyayı kapsama alanına alarak büyüyor. Bugün açıkladığımız Küresel İslami Finans 2018 Raporu, İslami finansın uzun vadeli finansman açığının giderilmesinde daha etkili olması için finansal sistemin hukuki, idari ve düzenleyici ortamlarının geliştirilerek güçlendirilmesi ihtiyacını vurgulamaktadır. Uygun politikaların geliştirilmesi, finansal alt yapının düzenlenmesi ve yenilikçi ürünlerin çeşitliliğinin sağlanmasıyla, İslami finans uzun dönemli yatırımlardaki fonlama açığının giderilmesinde katalizör görevi üstlenecektir."

Hajjar, İKB’nin 40 yılı aşkın süredir İslami finans yoluyla ekonomik kalkınmayı teşvik ettiğini belirterek, BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini yakalayabilmek için bankanın yeni girişimler başlattığını aktardı. Hajjar, Bu yeni girişimlere göre İslam Kalkınma Bankası grubu hem özel sektörle hem kamu ile ortaklık kurmaya kendini adayarak finansal piyasaların ve alt yapının geliştirilmesine öncülük etmektedir. Özel sektörün daha fazla rol almasını istemektedir. Bunlara ek olarak risk paylaşım sistemi için gerekli yakın izleme ve risk azaltma yönetim mekanizmasının geliştirilmesi konusunda çalışmaktadır. Bu çerçevede küresel olarak İslami finansa elverişli finans sektörlerinin gelişmesine destek vermektedir. ‘’ değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Bankası Türev ve Yapılandırılmış Finans Başkanı Michael Bennett, finansal erişim, yatırım ahlakı ve uzun vadeli yatırımların İslami finansın içinde olduğunu belirterek, "Finansal sistemde uzun dönemli yatırımlara odaklanmak sürdürülebilir ekonomiler için kritik önem taşımaktadır." diye konuştu.

Muhabir: Bahattin Gönültaş