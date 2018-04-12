Dünyanın alanında en büyük ikinci fuarı İstanbul'da açıldı

Alanında dünyanın ikinci, Avrasya'nın en büyüğü unvanına sahip Uluslararası Ekmek, Pasta Makineleri, Dondurma ve Çikolata Teknolojileri Fuarı (IBATECH İstanbul) açıldı.

İSTANBUL

Alanında dünyanın ikinci, Avrasya'nın en büyüğü unvanına sahip Uluslararası Ekmek, Pasta Makineleri, Dondurma ve Çikolata Teknolojileri Fuarı (IBATECH İstanbul) kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Messe Stuttgart Ares Fuarcılık tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen ve CNR Expo'da gerçekleştirilen fuarda, sektördeki son teknoloji fırınlar sergileniyor.

Açılış töreninden sonra fuara ilişkin AA muhabirine konuşan Messe Stuttgart Ares Fuarcılık Genel Müdürü Ufuk Altıntop, fuarın 12. kez düzenlendiğini belirterek, etkinliğin aynı zamanda Ankara ve İzmir'de de düzenlendiğini, İstanbul'daki fuarın 2 yılda bir gerçekleştirildiğini söyledi.

Altıntop, yerli ve yabancı 400'den fazla firmanın katıldığı fuarın yeni ve farklı teknolojileri görmek isteyenler için biçilmez kaftan olduğunu vurguladı.

Özellikle iş açmak isteyenlerin mutlaka fuara gelmesi gerektiğini kaydeden Altıntop, "Restoran olsun kafe olsun daha fazla makine teknolojisi kullanmak isteyenleri fuara bekliyoruz. Onlar buraya gelince değişik makineleri karşılaştırıp kendilerine uygun makineleri bulabilirler." dedi.

Unlu mamüller, pasta ve çikolata sektörünün makinelerinin 6 milyar dolarlık ihracat kapasitesi olduğunu aktaran Altıntop, fuarın bu rakamın artırılmasında önemli katkısı olacağını bildirdi.

"Boş yer kalmadı"

Ufuk Altıntop, 2 yıl önceki fuara 114 ülkeden ziyaretçi geldiğini anımsatarak, şu anda 120 farklı ülkeden 80 binin üzerinde ziyaretçi hedeflediklerini vurguladı.

Ekonomi Bakanlığı'nın fuarı desteklediğine değinen Altıntop, fuara, bakanlıkla birlikte alım heyeti getirdiklerini söyledi.

Altıntop, fuarın Türkiye'nin bu alandaki ihracat kapasitesine ciddi katkı sağladığını belirterek, "Sektörümüz çok dinamik, sürekli canlı. Bu yüzden her geçen yıl fuarımız büyüyor. 400'den fazla firma katılıyor, bu kolay değil. Boş yerimiz kalmadı. Ziyaretçiler en yeni teknolojiyi burada görecek. Bu teknolojileri kendi işletmelerinde uygularlarsa kolayca büyüyebilecekler." ifadelerini kullandı.

Fuarın alanında dünyanın ikinci büyük fuarı olduğunun altını çizen Altıntop, "Bazı fuarlar sadece tatlı bazıları ise sadece ekmek makineleri üzerine konsantre oluyor. Biz hem çikolata, hem tatlı, hem dondurma, hem ekmek yani her çok farklı ürün gruplarında bu fuarı yapıyoruz. Her yıl büyüyen bir fuar." şeklinde konuştu.

Altıntop, ziyaretçilerin yaklaşık yüzde 10'unun yabancı olacağını, bunun ciddi ikili iş görüşmelerine kapı aralayacağını sözlerine ekledi.

"Türk üreticisi bu fuarda gücünü gösterecek"

Fırın makineleri ve ekipmanları üreticisi Fimak AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özpınar, şirketlerinin fırın makineleri, unlu mamül ve diğer pastacılık konularında 40. yılını kutladığını belirterek, "Bu fuarda maddi ve manevi bir sinerji oluşturmak istiyoruz." dedi.

Fuarın öneminden bahseden Özpınar, "Bu etkinlik dünyanın önde gelen fuarlarının başında geliyor. Uluslararası bu fuara gelen yabancı ziyaretçiler Türkiye'nin, Türk firmalarının gücünü görecek." diye konuştu.

Özpınar, Türkiye'nin un ve unlu mamüller, pasta ve dondurma makineleri sektöründe çok iddialı olduğunun altını çizerek, bu sektörde faaliyet gösteren Türk şirketlerinin bir çınar gibi büyüdüğünü ve dünyaya kök saldığını söyledi.

Türk şirketlerinin bu sektörde ciddi ihracat gücü olduğunu dile getiren Özpınar, "Bu konu emek istiyor. Türk şirketler de ciddi emek veriyor. Hem fabrika açısından hem çalışan açısından ciddi emek veriliyor, yatırım yapılıyor. Böylece Türk firmaları öne çıkıyor." diye konuştu.

Özpınar, fuarda Fimak olarak 40 çeşit makine sergilediklerini kaydederek, başta ekmek ve fırın olmak üzere, unlu mamül makineleri, gıda teknolojileri, yemek, pizza ve et fırınları sergilediklerini anlattı.

Şu anda firma olarak 40 ülkeye ihracat yaptıklarını, ABD'de showroomları bulunduğunu aktaran Özpınar, yeni pazar arayışı içinde olduklarını, tüm dünya ülkelerinin kendileri için potansiyel pazar olduğunu söyledi.

20 dilde tanıtılan tek fuar

Kapılarını ziyaretçilere açan Uluslararası Ekmek, Pasta Makineleri, Dondurma ve Çikolata Teknolojileri Fuarı (IBATECH İstanbul) alanında dünyanın ikinci, Avrasya'nın en büyüğü unvanına sahip.

Messe Stuttgart Ares Fuarcılık tarafından iki yılda bir gerçekleştirilen fuar, CNR Expo'da 5 salonda ve 50 bin metrekarelik alanda düzenleniyor.

İlgili tüm sektörlerin profesyonellerini ağırlayan fuara, Ekmek ve Unlu Mamüller Makinaları Sanayicileri Derneği (EKMADER), Gıda Bileşenleri ve Geliştiricileri Derneği (GIDABİL), KOSGEB ve Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) da destek veriyor.

Dünya çapında 20 dilde tanıtılan tek fuar olma özelliği taşıyan fuar, 4 gün boyunca açık kalacak.

Aşçılık Pastacılık Türkiye Kupası Finali IBATECH'te

Türkiye'nin çok güçlü olduğu mutfak kültürünü, fuar boyunca hazırladığı yarışma ve etkinliklerle tüm dünyaya tanıtmayı amaçlayan IBATECH İstanbul, konsept gereği Türkiye'de organize edilen tek yarışma organizasyonu Taşpakon Türkiye Kupası'nın ilk finaline de ev sahipliği yapacak.

Fuarın ilk 3 günü sürecek finallerde, aşçılık ve pastacılık eğitimi veren lise, meslek yüksekokulu ve üniversitelerin her gün farklı kural ve konseptlerde yarışan finalist takımlarından birinci olan okula, Taşpakon Türkiye Kupası verilecek.

Etkinliğin son gününde ise Taşpakon ana sponsoru La Lorraine iş birliği ile canlı ekmek pişirimleri, display ekmek sunumlarından oluşan "La Lorraine Türkiye Şampiyon Ekmekçi" yarışması düzenlenecek.

Türk mutfağının dışarı açılan kapısı IBATECH, Taşpakon ile iş birliğini 21-24 Eylül 2019'da Stuttgart'ta organize edeceği Avrupa'nın 2. Büyük Fırıncılık ve Şekerleme Fuarı SÜDBACK ile daha ileri boyutlara taşımayı planlıyor.

5 bin dilim pizza, bir ton dondurma, 2 ton yaş pasta dağıtılacak

Milli Takım şeflerinin canlı pişirimler yapacağı, ünlü şeflerin ziyarette bulunacağı, yaklaşık 5 bin dilim pizza, 2 ton yaş ve kuru pasta, 8 bin sokak simidi, bir ton dondurma, sınırsız standart ekmek gibi ikramların olacağı fuar, tadı damaklardan silinmeyecek lezzetleri ziyaretçileriyle buluşturacak.

Fuarda Türkiye'nin 20 kişiyle çalışan ilk karanlık değirmen fabrikasında üretilen kişiye özel unlardan, 6 ay vitamin değerini kaybetmeyen tam buğday unlarına, Türk kültürünün bir parçası olan halka tatlısının tadını kaybetmeyip el değmeden üretilmesine olanak sağlayan halka tatlısı makinesinden, doğa dostu kumaşlardan üretilen bez çantalara, yenilebilir kumaş ve dantellerden et yaşlandırma dolaplarına, mutfak lezzetlerinin vazgeçilmez ögesi olan yumurtayı endüstrinin belki de en çok gerek duyduğu hız faktörüyle sentezleyen yumurta kırma makinesinden, en az üretim kadar önemli olan pişirme işleminde kullanılan son teknoloji fırınlara kadar farklı teknolojiler sergileniyor.

Fuarda yer alan Liva Pastacılık da pastanelerin sipariş altyapısına ilişkin hayata geçirdiği sistemiyle katılıyor. Müşterilerin sipariş verdiği andan teslimata kadar tüm sürecin kayıt altına alındığı ve anlamlı bir veri haline getirildiği bu sistem sayesinde siparişler rapor haline getiriliyor.

Memnuniyeti artıran, hangi şoförün hangi pastayı ne zaman götürdüğünün kontrol edilebildiği, müşteri hakkını ön planda tutulmasını sağlayan bu dijital sistem son tüketicilerin daha rahat alışveriş yapmasını sağlıyor.

Liva Pastacılık öte yandan Liva Akademi'yi de fuarda tanıtıyor. Akademi tarafından sektörde kalifiye eleman ve kaliteli ürün ortaya çıkması için verilen özel eğitimlerin önemi anlatılıyor.

Muhabir: Uğur Aslanhan