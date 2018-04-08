Fındık üreticilerine dokuz yılda 6,8 milyar lira destek

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan, "2009 yılından bu yana 'Yeni Fındık Stratejisi' kapsamında üreticilerimize verilen destekleme ödemesi 6,8 milyar lirayı buldu." dedi.

ORDU

Hükümetin 2009'da uygulamaya koyduğu "Yeni Fındık Stratejisi" kapsamında fındık üreticilerine yapılan alan bazlı desteklerin tutarı, bu sene 6 Nisan'da başlayan ödemelerle 6,8 milyar lirayı buldu.

Tarımsal destekleme kapsamında ilk defa Ağustos 2009'da fındık üreticilerine yapılan destekleme ödemesinin 9'uncusuna, 6 Nisan Cuma günü itibarıyla başlandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen takvime göre yapılan ödemeler, dekar başına 170 lira alacak fındık üreticilerince memnuniyetle karşılandı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde yaklaşık 400 bin fındık üreticisinin desteklemeden faydalanacağını belirterek, 6 Nisan Cuma günü başlayan ödemelerin önümüzdeki günlerde devam edeceğini söyledi.

Fındık üretiminin yapıldığı illerdeki yaklaşık 400 bin üreticiye 838 milyon lira ödeme yapılacağını ifade eden Soydan, 2009 yılından bu yana "Yeni Fındık Stratejisi" kapsamında üreticilere verilen destekleme ödemesinin 6,8 milyar lirayı bulduğuna dikkati çekti.

Soydan, Türkiye genelindeki fındık üreticilerinin yüzde 95'inin desteklemeden yararlandığını kaydederek, üreticileri bu anlamda yalnız bırakmayan hükümet yetkililerine teşekkür etti.

Destekleme ödemesinin tam zamanında yapıldığını vurgulayan Soydan, şöyle devam etti:

"Şu anda fındık bahçelerinin bakım ve gübrelenme zamanı. Dolayısıyla fındık fiyatlarından pek umduğunu bulamayan üreticilerimiz bu destek parasıyla alacağı gübreyi bahçesinin bakımında kullanacaktır. Bu açıdan da baktığımızda destekleme tüm üreticilerimize ilaç gibi geldi. Bizim üreticilerimizden beklentimiz, aldıkları parayı başka alanlarda değil, öncelikle bahçelerinin bakımında kullanması yönünde."

Soydan, bu yıl tarımsal destek ödemelerinde arslan payını yine fındık üreticilerinin aldığına işaret ederek, "Bu desteklemeden en çok Ordulu fındık üreticileri yararlanıyor. Ordu'yu Giresun, Düzce, Sakarya, Trabzon ve Samsun'daki üreticilerimiz takip ediyor." dedi.

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan, alan bazlı gelir desteği ödemesinin gelecek yıl da devam edeceğini sözlerine ekledi.

Muhabir: Hayati Akçay