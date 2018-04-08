İSTANBUL - MURAT BİRİNCİ

Garanti Ödeme Sistemleri AŞ Genel Müdürü Işıl Akdemir Evlioğlu, AA muhabirine ödeme sistemleri ve dijitalleşme hakkında yaptığı değerlendirmede Garanti Bankası ve Garanti Ödeme Sistemleri olarak dijitalleşme ve müşteri memnuniyetine odaklandıklarını söyledi.

Dijitalleşmenin ilk adımını Kasım 2015'te BonusFlaş ile attıklarını belirten Evlioğlu, BonusFlaş'ın bugün itibarıyla indirme sayısının 5 milyona yaklaştığını, uygulamayı indiren her 10 kişiden 9'unun yeniden uygulamayı kullandığını kaydetti.

Evlioğlu, BonusFlaş kampanyalarına katılım sayısının 15 milyona çıktığını ve uygulamayı aylık 7,5 milyon kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Dijitalleşmenin iki boyutu olduğunu anlatan Evlioğlu, "Şu anda sanal ödemeye dijitalleşme deniyor. Aslında alışveriş deneyiminin dijitalleşmesi önemli. Birincisi satın alma deneyiminin, ödemenin 7/24 yapılıyor olması. İkincisi alışveriş deneyiminin dijitalleşmesi. Müşterinin tanınmasıyla kişiye özel kampanyaların artırılması dijitalleşmedir. E-ticaret sitesi kurmak artık dünyada çok kolay ancak sitenin güvenlik altyapısını sağlamak o kadar kolay değil. Biz sanal POS'la birlikte bu güvenliği şirketlerimize sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Evlioğlu, 2015'te yüzde 42 olan cep telefonu üzerinden yapılan ödemelerin, 2017'de yüzde 67'ye yükseldiğini belirtti.

"E-ticaret pazarı 7 yılda 6,5 kat büyüdü"

Işıl Akdemir Evlioğlu, Türkiye nüfusunun yüzde 67'sinin internet kullandığını, ülkede 44 milyon aktif mobil kullanıcının bulunduğunu belirtti. Türkiye'de kullanımda olan her 5 kredi kartından 2'sinin internetten yapılan alışverişlerde kullanıldığına dikkati çeken Evlioğlu, 2010 yılından bu yana e-ticaret pazarının Türkiye'de 4 kata yakın büyüdüğünü ifade etti.

2010 yılında kartlı ödeme sistemlerinin yüzde 7'sini oluşturan e-ticaretin şu anda yaklaşık yüzde 17'sini oluşturduğunu vurgulayan Evlioğlu, "Kartlı ödeme işlem hacminde son 7 yılda 2,8 kat büyüme yaşanırken e-ticaret pazarında 6,5 kat büyüme gerçekleşti. Geçen yılın aralık ayında 32,3 milyon işlemle aylık bazda en çok e-ticaret alışveriş işlemi gerçekleştirildi." dedi.

Evlioğlu, gelecek dönemde en fazla gelişimin yaşanacağı alanların başında temassız ödemelerin olacağını, alışverişten toplu taşımaya kadar birçok alanda bunun görüleceğini söyledi.

Nesnelerin İnterneti (Internet of Things - IoT) alanında da önemli gelişmelerin yaşanacağını anlatan Evlioğlu, "Örneğin buzdolabında süt bitti. Buzdolabı BonusFlaş'ınıza haber verse ve süpermarketten sipariş vererek eve süt gelse. Bu IoT'e bir örnek." ifadesini kullandı.

"FinTech'ler ilham veriyor"

Evlioğlu, dünyada FinTech'lerin finansal alanda bir takım teknoloji yatırımları yapıp mevcut oyuncuların önceliklendirmediği ya da görmediği, göremediği konularla alakalı yeni çözümler geliştirip müşteri deneyimini, ihtiyacını daha üstlere taşıyan şirketler olarak görüldüğünü söyledi.

Türkiye'de bu tarz uygulamaların görece daha az olduğunu belirten Evlioğlu, aslında FinTech'lerin değer zincirinde katma değerli hizmetler sunarak hem finans sektörüne hem de müşterilere "iyi ki böyle bir uygulama var" dedirten ve sektörü ilham veren şirketler olduğunu ifade etti.

Evlioğlu, bankacılık sektörü ile FinTech'ler arasında kazan-kazan durumu devam ettiği sürece hem dünyada hem de Türkiye'de FinTech'lerin büyüyeceğini dile getirdi.

"E-ticaret büyümeye devam edecek"

Işıl Akdemir Evlioğlu, GarantiPay'in BonusFlaş mobil uygulama kullanıcılarının internet üzerinden yapacakları alışverişleri kart bilgisi paylaşmadan hızlı ve güvenli olarak tamamlamalarını sağlayan bir ödeme aracı olduğunu belirtti.

GarantiPay'in halihazırda 700 binin üzerinde tekil kullanıcısı bulunduğunu ve 650 üye iş yerinin olduğunu ifade eden Evlioğlu, e-ticaretin en büyük oyuncularının GarantiPay'e entegre olduğunu söyledi.

Evlioğlu, GarantiPay'in çok daha akıllı bir sanal POS gibi düşünülmesi gerektiğini, GarantiPay'in güvenlik ve kolaylık anlamında ön plana çıktığını dile getirdi.

E-ticaretin büyümeye devam edeceğini değerlendiren Evlioğlu, bunun için müşterilerin güveninin zedelenmemesi gerektiğinin altını çizdi.