Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Biz, 2017 yılında nasıl tüm dünyayı şaşırtmışsak, tüm dünyadaki uluslararası organizasyonların, kuruluşların tahminlerini altüst etmişsek, 2018 yılında da bu performansımızı göstermeye devam edeceğiz." dedi.

Fotoğraf:AA/Sezgin Pancar

MERSİN

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de bir otelde düzenlenen 11. Kalkınma Planı Akdeniz Bölgesi İstişare Toplantısı'nda, Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde söz konusu planın tamamlanacağını söyledi. Bakan Elvan, 81 ilde düzenlenen toplantılarda aralarında öğretim üyesi, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, özel sektör temsilcileri, kadınlar ile gençlerin olduğu 12 bin kişinin görüş ve önerilerini aldıklarını, diğer bakanlıklarla istişareler yaptıklarını, bakanlığın internet sitesinde 20 binin üzerinde vatandaşın, planda yer almasını istedikleri unsurları belirttiğini anlattı.

Etkinliğin 7 coğrafi bölgeye ayrılan çalışmalardan biri olduğunu ifade eden Elvan, valilerin, belediye başkanlarının, rektörlerin ve meslek odalarının görüş ve önerilerini dinleyeceklerini bildirdi.

Türkiye'nin ekonomik göstergelerine değinen Elvan, "Türkiye, kararlı bir şekilde yürümeye, büyümeye, güçlenmeye devam ediyor. 2017 yılında yüzde 7,4 ile rekor denilebilecek bir büyüme performansı gösterdik. İhracatta çift haneli büyümeyi sağladık. Kapasite kullanım oranları oldukça yüksek bir seviyeye, yüzde 80'lere çıktı." diye konuştu.

Elvan, 2016 yılında yaşanılan sıkıntıların, turizm sektörünü etkilediğini anımsatarak, bu alanda ciddi bir canlanmanın başladığını söyledi.

Genel hatlarıyla 2017 yılının, Türkiye açısından oldukça başarılı bir yıl olduğunu vurgulayan Elvan, şöyle konuştu:

"2017 yılında büyümenin kompozisyonuna baktığımızda oldukça kapsayıcı ve sağlıklı bir büyüme olduğunu görüyoruz. Yatırımların, büyümeye önemli bir katkı sağladığını görüyoruz. Net ihracatın yine büyümeye katkı sağladığını görüyoruz. Bunlar son derece önemli. Yatırım ve ihracatın büyümeye katkısının olması ve hemen hemen her sektörde büyümenin gerçekleşmesi 2017 büyümesinin oldukça sağlıklı olduğunu ortaya koymaktadır."

"2018 yılına iyi başladık"

Bakan Elvan, 2017 yılında ekonomik alandaki başarıların, bu yıl da sürmesini hedeflediklerini belirtti.

Elvan, şunları söyledi:

"2018 yılına iyi başladık. 2018 ocak ayında sanayi sektöründeki endeksimiz yüzde 12 arttı. Çarklar yine dönmeye devam etti, kapasite kullanım oranımız yüksekliğini muhafaza etti ve ilk 3 ayda ihracatımızda yüzde 9'luk bir artış gerçekleşti. İlk kez 160 milyar doları geçerek ihracatımız 160,4 milyar dolara ulaştı. İnşallah 2018 yılında da ihracatımızda rekor kırmaya devam edeceğiz. Orta vadeli programımızda ön görmüş olduğumuz yüzde 5,5'lik büyüme hedefimizi koruyoruz. Orta vadeli programımızda yer alan hususları teker teker hayata geçiriyoruz."

Muhabir: Sezgin Pancar