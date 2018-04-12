Kaspersky siber güvenlik eğilimlerini açıkladı

İSTANBUL

Siber güvenlik şirketi Kaspersky Lab'ın Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesi için düzenlediği "Cyber Security Weekend" etkinliğinde, siber güvenlik eğilimleri açıklandı.

Dünyada ve bölgede tehdit alanının nasıl geliştiğinin konuşulduğu etkinlikte, şirketlerin hayatta kalabilmek için ne gibi yaklaşımlar sergilemeleri gerektiği ele alındı.

Kaspersky Lab’in Global Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT) uzmanları ve araştırmacılar, güvenlik, blockchain teknolojisi ve siber saldırılardaki artışın yanı sıra sağlık altyapısına yönelik tehditleri de masaya yatırdı.

Etkinlikte paylaşılan Kaspersky Security Network'ün 2018’in ilk çeyreğine ilişkin istatistiklerine göre, yerel ağlarda yayılan zararlı yazılımlardan kaynaklanan tehditlerden etkilenme oranında genel bir artış görülüyor.

Söz konusu tehditlerden en çok etkilenen ülke yüzde 61,8 ile Kenya oldu. Kenya'yı, yüzde 56,8 ile Nijerya, yüzde 50,8 ile Umman, yüzde 55,6 ile Mısır ve Lübnan takip etti. Türkiye ise bu alanda yüzde 46,2 ile en düşük orana sahip oldu.

Aynı döneme ait istatistiklerde, internet kaynaklı tehditlerde de kayda değer bir artış gözlendi. Suudi Arabistan’da kullanıcıların yüzde 30,2’si zararlı yazılımlardan etkilenirken, yüzde 28,8 ile Mısır ve Umman ikinciliği paylaştı.

"Saldırılar artacak, daha karmaşık ve gelişmiş hale gelecek"

Kaspersky Lab Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Mohamad Amin Hasbini, etkinlikteki konuşmasında, geçen yılın ilk çeyreğine kıyasla 2018’in ilk çeyreğinde Orta Doğu, Türkiye ve Afrika bölgesindeki fidye yazılımlarında yüzde 8,5 artış görüldüğünü bildirdi.

Fidye yazılımı saldırılarının geçen yıl elde ettiği başarılar nedeniyle bu oranın şaşırtıcı olmadığını dile getiren Hasbini, "Bu saldırıların artmasını, daha karmaşık ve gelişmiş hale gelmelerini bekliyoruz. Sağlam güvenlik çözümlerinin kullanılması ve bu çözümlerin saldırıların tehlikeleri konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla verilen düzenli güvenlik eğitimleriyle desteklenmesinin önemi bu gibi durumlarda daha da öne çıkıyor." diye konuştu.

Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Kozan Demircan da insanları blockchain teknolojisinin kullanım alanları konusunda sürekli eğitmenin önemli olduğunu vurguladı.

Blockchain teknolojisinin daha parlak ve daha verimli bir geleceğe doğru atılmış bir adım olduğunu belirten Demircan, şunları kaydetti.

"Kripto para birimleri ve blockchain yeni ve ezber bozan iş modelleri vadediyor. Pek bilinmese de bu teknolojiler nesnelerin internetine (IoT) dayanıyor. Geçtiğimiz yıl içinde IoT cihazları kullanılarak yapılan siber saldırıların sayısı dört kat arttı. Blockchain, IoT’yi güvene almak için çok etkin bir yol."

Muhabir: Ali Atar