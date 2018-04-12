Küresel piyasalar jeopolitik gelişmelerle dalgalanıyor

Küresel piyasalar Suriye odaklı gelişmeler ve artan ABD-Rusya gerilimi ile dalgalı bir seyir izliyor.

İSTANBUL

Küresel piyasalar Suriye odaklı gelişmeler ve artan ABD-Rusya gerilimi ile dalgalı bir seyir izliyor.

ABD Başkanı Donald Trump dün Suriye ve Rusya ile ilgili yaptığı açıklamalarla piyasalarda sert dalgalanmalara neden oldu. Trump'ın açıklamaları ile ABD-Rusya geriliminin artması dünya borsalarında satış baskısına neden olurken, yurt içinde ise döviz kurlarında hızlı yükselişler görüldü.

Trump, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya, Suriye'ye atılacak her füzeyi vuracağını söylemiş. O zaman hazır ol Rusya çünkü füzeler geliyor, hem de iyi, yeni ve akıllısından. Kendi halkını öldüren ve bundan zevk alan gaz katili hayvanla ortak olmayacaktınız." ifadelerini kullanmasıyla piyasalarda sert düşüşler görüldü. Daha sonraki paylaşımında Rusya'ya yönelik ifadelerini yumuşatan Trump, "Rusya ile ilişkilerimiz Soğuk Savaş dönemi de dahil hiç olmadığı kadar kötü. Buna hiç gerek yok. Rusya'nın ekonomik olarak desteğe ihtiyacı var ki biz de bunu kolaylıkla sağlayabiliriz. Birlikte çalışmalıyız. Silah yarışını bırakalım." dedi.

ABD'de dün açıklanan enflasyon verisinin yıllık yüzde 2,4 ile beklentileri aşması ve yayımlanan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının, üyelerin enflasyon ve büyüme konusundaki iyimserliklerini ortaya koyması, faiz artırım sürecinin devam edeceği beklentilerini artırdı.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,90, S&P 500 endeksi yüzde 0,55 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,36 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, bugün Avrupa Birliği (AB) Genel İşler Konseyi, uyum politikalarını görüşmek üzere üye ülkelerin ilgili bakanlarının katılımıyla Lüksemburg'da toplanacak. Bugün ayrıca Avro Bölgesi sanayi üretimi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları yatırımcıların odağında olacak.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,83, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,56 değer kaybetti.

Bugün Asya piyasalarında da negatif bir seyir izlenirken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,6 değer kaybetti.

Yurt içinde, Suriye odaklı artan jeopolitik risk algısı, döviz kurlarının rekor seviyeleri görmesine neden olurken, BIST 100 endeki de gün içinde 106.624 puanla 7 Aralık 2017 tarihinden bu yana en düşük seviyesine kadar geriledi. Endeks, günün son birkaç saatinde gelen tepki alımlarıyla kayıplarının önemli bir kısmını telafi etse de günü önceki kapanışa göre yüzde 1,32 azalışla 109.253 puandan tamamladı.

Analistler, ABD ve Rusya arasında artan gerilim nedeniyle taraflardan gelecek açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 seviyesinin destek, 112.500 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi. Dün 4,1940 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL'nin 4,14-4,15 bandında dengelendiğine dikkati çeken analistler, gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısındaki değer kaybının aynı hızla devam etmesinin beklenmediğini, kurlarda dengelenme sürecinin öne çıkabileceğini söyledi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi şubat ayı sanayi üretimi

14.30 Avro Bölgesi, ECB toplantı tutanakları

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

Muhabir: Bekir Gürdamar

