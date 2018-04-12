Merkez Bankasının 2017 yılı karı 21,5 milyar lira

Merkez Bankasının geçen yıl için dağıtıma tabi dönem karı 21,5 milyar lira olarak belirlenirken, bunun 12,4 milyar lirası Hazine Müsteşarlığına aktarılacak.

ANKARA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) geçen yıl için dağıtıma tabi dönem karı 21,5 miyar lira olarak belirlenirken, bunun 12,4 milyar lirası Hazine Müsteşarlığına aktarılacak.

Bankanın 2017 Yıllık Raporu, 86. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda üyelere dağıtıldı. Raporda yer alan bilgilere göre, Merkez Bankasının Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde 2017 yılı için raporlanan dönem karı 21 milyar 475 milyon 271 bin 97 lira olarak tespit edildi.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun dağıtıma tabi dönem karı 21 milyar 482 milyon 97 bin 239 lira olarak belirlenirken, bu tutar 2016 yılında 11 milyar 174 milyon 976 bin 769 lira düzeyindeydi. Söz konusu karın 3 milyar 91 milyon 367 bin 708 lirası kurumlar vergisi olarak ödenecek. Vergi karşılığı sonrası kar ise 18 milyar 390 milyon 729 bin 531 lira olarak öngörüldü.

Diğer dağıtımlar kapsamında 6 milyar 14 milyon 987 bin 77 lira ihtiyat akçeleri, 3 bin lira hissedarlar hissesi olarak ayrılırken, temettü miktarı 19 milyon 198 bin 73 lira oldu.

Hazine Müsteşarlığına aktarılacak tutar ise geçen yıl için 12 milyar 356 milyon 541 bin 382 lira olarak belirlendi. Bu tutar 2016 yılında 6 milyar 410 milyon 950 bin 873 lira seviyesindeydi.