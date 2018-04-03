ASKON Genel Başkanı Cesur, "Nükleer enerji Türkiye gibi ülkeler için zorunluluk. Türkiye, enerji kaynakları bakımından zengin bir ülke değil." dedi.

İSTANBUL

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından temeli atılacak Akkuyu Nükleer Santrali'ne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin 50 yıllık nükleer enerji santrali serüveninin gerçeğe dönüşmesini büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

"Nükleer enerji, Türkiye için enerji arz güvenliğinin sağlanması, enerjide ithalat bağımlılığının ve cari açığın azaltılması bakımından büyük bir önem taşıyor." ifadesini kullanan cesur, bu tarz yatırımlarla enerjide dışa bağımlılığın azaltılması gerektiğini vurguladı.

Cesur, nükleer enerjinin Türkiye gibi ülkeler için zorunluluk olduğunu kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye, enerji kaynakları bakımından zengin bir ülke değil. Nükleer enerji santralleri sayesinde Türkiye'nin elektrik talepleri karşılık bulacak. Hedeflenen üç santral ile bu talebi yüzde 30 civarında karşılayacağız. Gelişmiş ülkeler bir yana Ermenistan, İran ve Bulgaristan gibi ülkeler bu santrallere sahip. Geç kaldığımız bir yatırımdı, hepimizce malum bugünlere kolay gelmedik, 50 yıllık bir serüvendi. Hayata geçirilmesinden çok memnun olduk. Ekonomiye 7 milyar dolarlık bir katkı sağlamasını bekliyoruz."

Muhabir: Uğur Aslanhan