Seyahat acentalarının desteklere başvuru tarihleri belirlendi

Türkiye'ye kruvaziyer gemi ve uçak ile turist getiren A Grubu seyahat acentalarına sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esaslar ile başvuru tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

ANKARA

Türkiye'ye kruvaziyer gemi ve uçak ile turist getiren A Grubu seyahat acentalarına sağlanacak desteğe ilişkin başvuru tarihleri belirlendi.

Türkiye'ye kruvaziyer gemi ve havayolu ile turist getiren A Grubu seyahat acentalarına destek sağlanması hakkında kararın uygulama usul ve esaslarına dair tebliğler bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre havayolu ile Türkiye'ye turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına yönelik tebliğ kapsamında, Antalya, Antalya Gazipaşa-Alanya, Denizli Çardak, Erzurum, Eskişehir Hasan Polatkan, Isparta Süleyman Demirel, İzmir Adnan Menderes, Konya, Kütahya Zafer, Muğla Dalaman, Muğla Milas- Bodrum, Nevşehir Kapadokya, Ordu Giresun, Samsun Çarşamba ve Trabzon havalimanlarına tarifeli ve tarifesiz (charter), İstanbul Sabiha Gökçen havalimanına ise tarifesiz (charter) en az 100 yolcu taşıyan uçakla turist grubu getiren seyahat acentaları destekten yararlandırılacak.

Seyahat acentalarına verilecek destekler ise kademeli olarak 9 bin dolara kadar ulaşacak.

Havayolunda ocak-mart başvuruları için son gün 31 Temmuz

Seyahat acentaları, 1 Ocak-31 Mart tarihlerindeki uçuşlara ilişkin en geç 31 Temmuz, nisan ayındaki uçuşlara ilişkin en geç 31 Ağustos, mayıs ayındaki uçuşlara ilişkin en geç 1 Ekim, haziran ayındaki uçuşlara ilişkin en geç 31 Ekim, eylül ayındaki uçuşlar için 31 Ocak 2019, ekim ayı uçuşlarına ilişkin en geç 28 Şubat 2019, kasımdaki uçuşlara ilişkin en geç 1 Nisan 2019 ve aralık ayındaki uçuşlara ilişkin en geç 30 Nisan 2019 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlık evrak kaydına giriş yaparak başvuruda bulunacak.

Türkiye'ye kruvaziyer gemi ile turist getiren A Grubu seyahat acentaları ise 1 Ocak 2018-30 Nisan 2018 arasındaki seferlere ilişkin en geç 2 Temmuz'da, 1 Mayıs 2018-31 Aralık 2019 arasında yapılan seferlere ilişkin de seferin yapıldığı ayı takip eden dördüncü ayın ilk iş günü mesai bitimine kadar Bakanlık evrak kaydına giriş yaparak başvurabilecek.