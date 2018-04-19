'Sudan ve Türkiye birlikte dünyanın gıda sepeti olabilir'

Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf El-Kordofani, Gaziantep Ticaret Odası ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu iş birliğinde düzenlenen "Afrika Pazarının İhracatçılarımıza Sunduğu Fırsatlar" konulu bilgilendirme toplantısında konuştu. ( Zuhal Kocalar - Anadolu Ajansı )

GAZİANTEP

Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf El-Kordofani, "Türkiye ile olan iş birliğimiz vasıtasıyla şunu ifade edebilirim, Sudan ve Türkiye birlikte dünyanın gıda sepeti haline gelebilir." dedi.

Kordafani, Gaziantep Ticaret Odası ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu iş birliğinde düzenlenen "Afrika Pazarının İhracatçılarımıza Sunduğu Fırsatlar" konulu bilgilendirme toplantısında konuştu.

Göreve başladığı 29 Kasım 2017'den itibaren Sudan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da iyi bir seviyeye gelmesi için çalıştığını belirten Kordofani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 bakan ve 126 iş adamıyla birlikte gerçekleştirdiği Sudan ziyaretinde, iki ülke cumhurbaşkanları tarafından stratejik iş birliği anlaşmasının imzalandığını ve stratejik iş birliği konseyinin kurulduğunu anımsattı.

Kordofani, Afrika kıtasında çok merkezi bir konumda bulunan Sudan ile ilgili bilgiler verirken şunları kaydetti:

"Ülkemizde endüstri, sanayi, ticaret ve deri gibi birçok serbest bölgemiz var. Bunlara özel bölgeler de diyoruz ve yatırımcılara birçok fırsatlar sunuyor. Gümrük ve vergi muafiyetleri sunuyor. Kızıldeniz bölgesi de ekonomik anlamda çok önemli bir fırsat oluşturuyor. Devam eden inşaatlar ve yeniden yapılandırma projeleri var. Bu nedenle Türk yatırımcılar ve üreticiler için çok önemli ekonomik fırsatlar sunuyor. Sudan'ın en önde geldiği sektörlerden biri tarım. 100 milyon hektar işlenebilir tarım arazimiz bulunuyor ancak bunun sadece yüzde 20'si kullanılabiliyor. Bu nedenle burada da fırsatlar var. Sudan'da fırsatların açık olduğunu, büyük projeler geliştirilebileceğini söyleyebilirim. Özellikle tarım sektöründe iş yapanlar ve ilgi duyanları Sudan'da çalışmaya davet ediyorum. Canlı hayvan üretiminde de Afrika'da birinciyiz. Dünyada da Kanada ve Avustralya'dan sonra üçüncü sıradayız. Şu anda Türkiye ile birlikte önemli bir stratejik proje üzerinde çalışıyoruz. Sudan, dünyanın gıda sepeti olacak. Bu yaklaşık 50 yıl önce söylenmiş bir ifade. Şu anda Türkiye ile olan iş birliğimiz sayesinde, Sudan ve Türkiye birlikte dünyanın gıda sepeti haline gelebilir. "

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım da Gaziantepli firmaların Afrika ülkelerini hedef pazar olarak görmeye başladığını, Afrika pazarının ihracatçıların önünde güneş gibi parladığını söyledi. Yıldırım, Oda olarak ihracatçılara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Muhabir: Zuhal Kocalar