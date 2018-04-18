'Ticaret savaşının yıkıcı etkiye sahip olması ihtimali düşük'

Berenberg ABD ve Asya Başekonomisti Mickey Levy, ticaret savaşının yıkıcı etkiye sahip olması ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

İSTANBUL - Burhan Sansarlıoğlu

ABD ile Çin ve Avrupa Birliği (AB) arasında yaşanan ticari gerilimler küresel piyasalarda önde gelen endişeler arasında yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanması kararını imzalamıştı. ABD'nin bu kararı, küresel ticaretin gerileyeceğine dair öngörülere sebep olmuştu.

AB ve İngiltere'nin de tepki gösterdiği bu kararın ardından Çin de ABD’den ithal edilen 128 ürüne yüzde 15 ila 25 vergi uygulayacağını bildirmişti.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Berenberg ABD ve Asya Başekonomisti Mickey Levy, ticaret savaşının yıkıcı etkiye sahip olması ihtimalinin düşük olduğunu, bu riskin fazla abartıldığını aktardı.

Levy, Trump'ın kararsız ve belli olmayan taktiklerinin bir bedeli olabileceğini dile getirdi. Yükselen belirsizliklerin ve finansal piyasalardaki volatilitenin piyasalardaki güvene ve ekonomik güvene zarar verebileceğini anlatan Levy, şu anda Çin'in ticari hamlelerinin odak noktasında olduğunu vurguladı.

Mickey Levy, Trump'ın Çin, Japonya ve AB ile yaptığı görüşmelerin düşük ticari bariyerlerle sonuçlanacağı öngörüsünde bulundu.

"Ticaret savaşının yol açtığı tansiyonun zararı sınırlı olacak"

Berenberg Başekonomisti Holger Schmieding de ticaret savaşının yol açtığı tansiyonun zararının sınırlı olacağı öngörüsünde bulundu. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının etkilerinin yumuşak olabileceğini kaydeden Schmieding, bu savaştan dolayı hisse senetlerindeki boğa piyasasının sona ereceğinin söylenemeyeceğini belirtti.