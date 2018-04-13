Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, "Türkiye'yi ekonomik baskı altına almaya çalışanlara izin vermeyeceğiz. Türkiye ekonomisinin güçlü olduğunu, sağlam olduğunu ve büyüyerek yoluna devam edeceğini bir kez daha sizlerle paylaşmak isterim." dedi.

KOCAELİ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Türkiye'yi ekonomik baskı altına almaya çalışanlara izin vermeyeceğiz. Türkiye ekonomisinin güçlü olduğunu, sağlam olduğunu ve büyüyerek yoluna devam edeceğini bir kez daha sizlerle paylaşmak isterim." dedi.

Özlü, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Anadolu Landini Fabrikası'nın açılışında, bakan olarak kendisini en çok fabrika açılışı programlarının mutlu ettiğini söyledi.

Fabrikanın üretim, katma değer ve ihracat anlamına geldiğini aktaran Özlü, Türkiye'nin üretimine, ihracatına ve istihdamına katkıda bulunan her fabrika ve her girişimin bir değer olduğunu vurguladı.

Özlü, traktörün tarım, bereket, ekmek ve alın teri anlamı taşıdığını dile getirdi.

Türkiye'nin bugün traktör üretmekle kalmadığını bu ürünleri ihraç eden bir ülke konumuna yükseldiğini anlatan Özlü, "Ülkemiz, dünyada traktör pazarının en dikkat çeken ülkelerinden biri olmayı başarmıştır. 2017 yılında Türkiye'de yaklaşık 73 bin traktör üretildi. Bunların yaklaşık 14 bini, yani yüzde 20'si ihraç edildi. Bu rakamlar, hem traktör sektörü için hem de tarım makineleri sektörü için gurur verici rakamlardır." ifadesini kullandı.

"Türk tarımı, daha fazla teknolojiyle sıçrama yapabilir"

Özlü, sanayi 4.0'ın teknolojinin devrimi olduğunu aktararak, tarım devriminin binlerce yıl önce Anadolu'da başladığını söyledi.

Tarım devrimine beşiklik eden Türkiye coğrafyasının hem sanayi devriminin hem tarım devriminin önemli aktörlerinden biri olacağını belirten Özlü, "Tarımdaki nüfusun azaldığı, tarım alanlarının daraldığı bir dünyada ve Türkiye'de tarımsal üretimi sıçratacak yegane araç teknolojidir. Türk tarımı, daha fazla teknolojiyle sıçrama yapabilir. Bunun için tarımın ve çiftçilerimizin teknoloji odaklı bir şekilde dönüşmesini, bakanlık olarak çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Özlü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı tüm kurumların bütün imkanlarıyla tarımsal sanayinin hizmetinde olduğunu ifade ederek, kimyasal ilaçlar, tarımda yenilenebilir enerji, dışarıdan ithal edilen aşı ve mayaların Türkiye'de üretimi gibi konularda bakanlık olarak bütün imkanları seferber ettiklerini kaydetti.

"Teknoloji üssü Türkiye hedefimize adım adım yaklaşıyoruz"

"Teknolojik inovasyonunu, tarım uygulamalarının merkezine koymaya gayret ediyoruz." diyen Özlü, şöyle konuştu:

"Gelecekte insansız traktörleri, dijital sensörlerle donatılmış tarım makinelerini tarımsal üretimin merkezine yerleştireceğiz. Bakanlık olarak, katma değerini 10 yılda, 2 katına çıkaracak, 5 odak sektör belirledik. Bu sektörlerden biri de gıda sektörüdür. Gıda teknolojilerini destekleyeceğiz. Başta TÜBİTAK ve KOSGEB olmak üzere, bütün kaynaklarımızı, yerli ve milli tarımın hizmetine sunacağız. Teknoloji üssü Türkiye hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Kim ne derse desin Türkiye bir yatırım üssüdür. Bugün açılışını yaptığımız fabrika Türkiye'nin yerli veya yabancı, bütün yatırımcılar için güvenilir bir ülke olduğunun açık bir göstergesidir. Türkiye, bütün dış baskılara, komşu coğrafyalarımızdaki istikrarsızlıklara ve manipülatif birtakım oyunlara rağmen vizyonunu büyüterek, yoluna devam edecektir."

Özlü, Türkiye'nin 2001 yılına kadar sadece 15 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım alırken, son 16 yılda ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırım miktarının 191 milyar dolar olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Elde ettiğimiz muazzam büyüme, ihracatta katettiğimiz mesafe ve sanayi 4.0'a uyum noktasındaki çabalarımız bizim kararlılığımızı net olarak göstermektedir. Türkiye'yi ekonomik baskı altına almaya çalışanlara izin vermeyeceğiz. Türkiye ekonomisinin güçlü olduğunu, sağlam olduğunu ve büyüyerek yoluna devam edeceğini bir kez daha sizlerle paylaşmak isterim. Bizim bakanlık olarak bütün hedefimiz Türkiye'yi bilim merkezi, teknoloji üssü, ileri sanayi ülkesi yapmaktır. Bu hedef için çalışıyoruz."

Muhabir: Kadir Yıldız