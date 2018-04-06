'Yatırımcı bulunmazsa Akkuyu NGS'yi Rosatom tamamlar'

Rusya Enerji Bakanı Novak, "(Akkuyu NGS) Eğer yatırımcı bulunamazsa, o zaman projeyi Rosatom şirketi tamamlar. Projeye bugüne kadar 3 milyar dolar yatırıldı. Bu rakam inşaatın devam etmesi için yeterli" dedi.

MOSKOVA

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) yüzde 49'luk hisse satışına ilişkin, "Eğer yatırımcı bulunamazsa, o zaman projeyi Rosatom şirketi tamamlar. Projeye bugüne kadar 3 milyar dolar yatırıldı. Bu rakam inşaatın devam etmesi için yeterli." dedi.

Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Akkuyu NGS projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Proje için potansiyel yatırımcılarla görüşmelerin devam ettiğini anımsatan Novak, "Bu konuda önceliğimiz Türk şirketleri, özellikle devletin de yer aldığı şirketler. Yatırımcıların projeye katılmasına yönelik anlaşmanın yakında yapılacağını umuyorum." diye konuştu.

Novak, projeye yatırımcı bulunamaması halinde inşaatın etkilenmeyeceğini vurgulayarak, "Eğer yatırımcı bulunamazsa, o zaman projeyi Rosatom şirketi tamamlar. Projeye bugüne kadar 3 milyar dolar yatırıldı. Bu rakam inşaatın devam etmesi için yeterli." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu NGS'ye ilişkin ilk anlaşma Rusya ile 2010'da imzalanmıştı. Mersin'de yapılacak 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip santral, 4 reaktörden oluşacak. Santralin 2023'e kadar işletmeye alınması planlanıyor.

Rusya ile imzalanan hükümetler arası anlaşmada, tamamı Rusya devlet nükleer enerji kurumu Rosatom tarafından yapılacak projede, yüzde 49'luk hissenin yatırımcılara satılabileceği hükmü yer alıyor.

Rosatom'un Başkanı Aleksey Lihaçev de daha önce yaptığı açıklamada, Akkuyu NGS'nin yüzde 49'luk hisse satışının yüksek ihtimalle 2019'da tamamlanmasının beklendiğini kaydetmişti.

Muhabir: Emre Gürkan Abay