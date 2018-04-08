Aytemiz Alanyaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-1 yendi

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-1 yendi.

Fotoğraf: AA/Orhan Çiçek

ANTALYA

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-1 yendi.

5. dakikada Emre Akbaba'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, Akhisarspor savunması topu uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası çizgisi dışında topla buluşan Sackey'in vuruşunda top dışarı çıktı.

12. dakikada orta alanda Villafanez'in baskısı sonucu Sissoko'dan topu kapan Douglas, sağ kanattan rakip ceza sahasına girerek Fernandes'e topu çıkardı. Fernades'in vuruşunda top savunmaya çarparak ceza sahası dışına gitti.

23. dakikada Ömer Bayram, sol kanattan bindiren Olcan Adın'a topu çıkardı. Rakip ceza sahasına giren Olcan Adın'ın sol direğe çıkardığı meşin yuvarlağa son anda Tzavellas dokunarak tehlikeyi önledi.

24. dakikada Aytemiz Alanyaspor golü buldu. Sol kanattan Emre Akbaba ile gelişen atakta topla buluşan Maniatis içeriye koşu yapan Emre Akbaya'ya pasını verdi. Bu futbolcunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

44. dakikada Aytemiz Alanyaspor bir gol daha kaydetti. Akhisarspor ceza sahası dışında topla buluşan Villafanez içeriye koşu yapan Fernandes'e pasını çıkardı. Bu futbolcunun beklemeden çektiği şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

58. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor atağında Bilal Kısa topu ceza sahası önünde bulunan Seleznov'a çıkardı. Rakip oyunculardan sıyrılan Seleznov'un sert şutunda top önce kaleci Haydar Yılmaz'a sonra da kale direğine çarparak kornere gitti.64. dakikada sol kanattan kullanılan korner atışında Emre Akbaba ceza sahasına topu ortaladı. Fernandes'in kafayla kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Lukac son anda çıkardı.75. dakikada Aytemiz Alanyaspor atağında Villafanez'in rakip oyuncular arasında çıktığı kafa topu Fernandes'in önüne düştü. Fernandes'in ceza sahasına gönderdiği topla Emre Akbaba, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak Lukac, son anda meşin yuvarlağa sahip oldu.90+2. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor ilk golünü buldu. Faul sonrası Bilal Kısa topu ceza sahası içine gönderdi. Muğdat Çelik'in kafa vuruşunda top Haydar Yılmaz'ın solundan ağlarla buluştu: 2-190+4. dakikada Aytemiz Alanyaspor farkı tekrar ikiye çıkardı. Sol kanatta Fernandes yaptığı pres sonrası topu kazanarak rakip ceza sahası içine gönderdi. Boş durumdaki Emre Akbaba yarım voleyle meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-1Karşılaşma, Aytemiz Alanyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.Muhabir: Mustafa Kurt