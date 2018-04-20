Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, "Türk futbolu açısından üzücü bir bugün. İstenmeyen şeyler yaşandı. Bu bir güvenlik zafiyeti. Hocanın durumu iyi. MR sonuçları da iyi çıktı." dedi.

İSTANBUL

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, çıkan olaylar sebebiyle tatil edilen Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yapılan Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde güvenlik zafiyeti olduğunu ve Türk futbolu açısından üzücü bir gün yaşandığını söyledi.

Orman, Şenol Güneş'i ziyaretinin ardından Fulya Acıbadem Hastanesi'nin önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yapılan derbilerin her zaman gergin geçtiğini belirten Orman, "Türk futbolu açısından üzücü bir bugün. İstenmeyen şeyler yaşandı. Bunun benzeri bizim stadımızda da oynandı. Kırmızı kartlar oldu ama hiç böyle olaylar meydana gelmedi. Bu bir güvenlik zaafiyeti. Bundan kim sorumluysa onlar çaresine bakacaklar." ifadelerini kullandı.

#Canlı: Beşiktaş Başkanı Orman açıklamalarda bulunuyor https://t.co/VlZ8ZR2l2a — AA Canlı (@AACanli) 19 Nisan 2018

Ülker Stadı'na misafir takım olarak gittiklerini hatırlatan Fikret Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk Milli Takımı'nı dünya üçüncüsü yapmış hocanın böyle bir durumda kalması üzücü. Oyuncularımız hakeme sorduktan sonra içeriye girdi. Ardından bir sürü olay oluyor. Özel güvenlik görevlileri bizim personelimize saldırıyor. Yaşananlara üzülüyoruz. Ligde de çok güzel bir yarış var. Bu yarışın zevkini çıkartacağımıza böyle şeylerle kamuoyu futboldan soğutulmaya başlanıyor. Mesele, sahaya düzgün taraftarları çekebilmek. Beşiktaş Kulübünün bunu yaptığına inanıyorum. En problemli kulüplerden biriydik. Ama şu anda stadımızda böyle şeyler olmuyor."

Tribünden atılan yabancı madde sonucunda başına 5 dikiş atılan ve hastaneye kaldırılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Orman, "Teknik direktörümüzün başına koltuk atılmış. Görüntüleri de gördüm. Kafası yarılmış. O dakikadan sonra maçın normal bir psikolojiyle oynanması mümkün değil. Hocanın durumu iyi. Oyunculuk zamanında beyin travması geçirdiği için korktuk. MR sonuçları da iyi çıktı. Morali çok bozuk. Bu gece hastanede kalacak. Ailesi de burada." diye konuştu.

Fenerbahçe Kulübünden kimsenin kendilerini aramadığını ifade eden Orman, şunları kaydetti:

"Hukuken ne olacağını bilmiyorum. Talimatların gereği ne ise o yapılacaktır. Kimseyi yönlendirmek istemem. Ne olursa olsun yorum yapmayayım. Kararı federasyon verecek. TFF Başkanı Yıldırım Demirören de geçmiş olsun dileklerini iletti. Hepimiz için üzüntülü bir gün. Ülkenin dışarı verdiği imajın bu olmaması lazım."

Kavga ortamı oluşturmak istemediğini aktaran Fikret Orman, "Bu benim değil kamuoyunun yorum yapacağı bir konu. İyi bir şekilde kulübü temsil etmeye çalışıyoruz. Bu camialar yüz yıllardır bu maçları oynuyor. Kan savaşı falan da yok. Afrin'e de gitmiyoruz. Kimse kavgaya da gelmiyor. Futbol oynanıyor. Kazanan da kaybeden de olacak ama neticede dostluklar devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Emre Doğan