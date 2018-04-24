Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Aziz Yıldırım ve Şekip Mosturoğlu'nun sözlerini esefle kınıyor, Türk spor dünyasının bu nefret söyleminden en kısa sürede kurtulmasını diliyoruz." denildi.

İSTANBUL

Beşiktaş Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe derbisi sonrası, sarı-lacivertli ekibin düzenlediği basın toplantısına, sert bir yazılı açıklamayla karşılık verdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Sayın Şekip Mosturoğlu'nun basın toplantısındaki sözlerini esefle kınıyor, Türk spor dünyasının artık bu nefret söyleminden en kısa sürede kurtulmasını diliyoruz." denildi.

Yapılan açıklamaların Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilecek kararı etkilemeye yönelik olduğu vurgulanırken, "Federasyonun kurulları, bu tarz söylemler üzerinden yapılmaya çalışılan algı operasyonlarıyla değil, somut deliller ışığında bağımsız karar vermelidirler." ifadeleri kullanıldı.

"Beşiktaş'ta milyonların alın teri vardır"

Tatil edilen müsabakaya ilişkin Beşiktaş Kulübünün duruşunun ve yapıcı söyleminin herkes tarafından görüldüğünün, ilk maç öncesi de başkan Fikret Orman'ın açıklamaları ile taraftarların tribünlerde sergilediği küfürsüz, pozitif görüntülerin tüm spor kamuoyuna örnek oluşturduğunun belirtildiği açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Savunma yapmak, yaşanan olayları kendi çerçevesinden değerlendirmek herkesin hakkıdır. Ancak yapılan bu savunma, karşı tarafı aşağılama, renkler ve memleketler üzerinden nefret suçu işleme hakkı vermemektedir. Şenol Güneş hocamızın uluslararası kariyeri ve başarısı ortadadır. Hocamıza ve oyuncularımıza çamur atmak, itibarsızlaştırmaya çalışmak hiç kimsenin haddi değildir. Fenerbahçe Kulübü, kupa maçında yaşanan çirkin olayları savunmak dışında, Beşiktaş Kulübü olarak göstermeye çalıştığımız tüm iyi niyetimizin karşılığında, dün kendi tribünlerinin 90 dakika boyunca rahmetli onursal başkanımız dahil, hocamıza ve kulübümüze edilen küfürleri nasıl açıklayacak? Bu tribün görüntüleri ve söylemler, Türk sporuna çok büyük, kalıcı zarar vermektedir. Son olarak belirtmek isteriz ki Beşiktaş'ta milyonların alın teri ve emeği vardır. Beşiktaş, Türk sporunda değerleri temsil eder. Beşiktaş'a, temsil ettiği değerlere, bu camiayı özümsemiş ve bünyesinde bulunmaktan şeref duyan insanlara çamur atanlar için söylenebilecek tek söz, akıl tutulması yaşadıklarıdır."

Muhabir: Mehmet Fatih Duman



