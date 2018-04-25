Beşiktaş'ta başkan Orman derbi hazırlıkları takip etti

Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

Fotoğraf:AA/Ahmet Dumanlı

İSTANBUL

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 29 Nisan Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Kulüp başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu sözcüsü Metin Albayrak'ın da takip ettiği idmana, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Caner Erkin katılmadı.

Futbolcular, antrenmanda 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından 3 gruba ayrılarak minyatür kale oyun oynadı. İdman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, derbi maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Muhabir: Süha Gür