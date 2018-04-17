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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kemal Yardımcı, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, hedefleri olan Süper Lig'e çok yaklaştıklarını, ligin kalan bölümünde çok daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Bu hafta oynanacak maçlarla matematiksel olarak Süper Lig'e yükselme şanslarının bulunduğunu aktaran Yardımcı, "Alınacak sonuçlara göre bir sonraki hafta Ümraniyespor maçına da kalabilir. Süper Lig'e çıkmanın en büyük adayı biziz. Puan listesi bunu gösteriyor. Ciddiyet ve disiplini bozmadan, 10 gün içerisinde oynanacak Giresunspor ve Ümraniyespor maçı ile sonlanır. Gönlümüz, Giresunspor ile sonlansın. Rizesporlular heyecanı seviyor. Gönlümüzün isteği, kontrol edilebilir heyecan yaşamak." ifadelerini kullandı.

Karaman'ın haciz işlemi başlatması

Eski teknik direktörleri Hikmet Karaman'ın, Denizlispor maçı öncesi haciz işlemi başlattığını dile getiren Yardımcı, şunları kaydetti:

"Kendisine verilen çekleri işleme koydu. Biz de başlatılan haciz işlemi karşılığında başka taraflar topa girmeye başlayınca dükkanımızın başında olduğumuzu bildirme adına açıklama yapma ihtiyacı gördük. Biz ocak ayında Hikmet Bey'e yazdık, cevap alamayınca ve haciz işlemi başlayınca kullandığımız kredileri de kullanamaz duruma düştük. Rampa çıkarken araba durursa bir daha hareket edemez. Biz kendisinden 7 ay süre istedik ama bizden kimse ile konuşmadan işlem başlattı. Ticari borçtur, borcumuzun arkasındayız. Arayıp sormadan haciz işlemi başlattı. Hakkıdır, helal olsun. Biz üzerine gitme, altında bir şey arama peşinde değiliz. Borçlu haklı olmaz. Bizim manevi isteğimiz vardı. İdare edilmesine karşılık bulamadık. Biz bunun ödemesini tıkır tıkır yapacağız. İnşallah çıkınca ilk onun parasını ödeyeceğiz."

Yardımcı, futbolun içindeki gerçeklerin belli olduğunu belirterek, "Biz sefalet edebiyatı yapmıyoruz. Futbol kulüpleri mali açıdan ortada. '200 bin dolar ödeyemedi.' denilmesini de istemiyoruz. En ufak burnumuzun kanaması yarışta bizi zora sokar. Bu nedenle borç edebiyatı yapmak yanlış olur." diye konuştu.

Trabzonspor ile ilişkiler

Trabzonspor'un eski kulüp başkanı Muharrem Usta'nın görevden ayrılırken yaptığı açıklamalara hiçbir zaman cevap vermeyeceğini dile getiren Yardımcı, tarzlarının, Usta'nın açıklamalarına cevap vermeye ters olduğunu söyledi.

Çaykur Rizespor-Trabzonspor ilişkilerinin gündemlerinde olmadığını, açıklamalarla yarayı derinleştirmenin doğru olmayacağını kaydeden Yardımcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni başkan ile inşallah ilişkilerimiz daha iyi olur. İnşallah birbirimizi anlarız, daha iyi geçiniriz. Olayın içyüzü ortaya çıktı. Bunu sosyal medyada tartışmaya gerek yok, olan oldu. İki komşu şehir daha iyi olmalı, olması için de daha yakışır davranmalıyız. Biz buradayız ve kapımız açık."

Hasan Kemal Yardımcı, bir basın mensubunun "Çaykur Rizespor Süper Lig'e yükselirse Trabzonspor Başkanı'nı şampiyonluk kutlamasına davet eder misiniz?" sorusuna, "Şampiyonluk kutlamasına davete gerek yok. Ahmet Bey yabancımız değil, atlasın gelsin, kapımız açık." cevabını verdi.

Muhabir: Muhittin Sandıkçı