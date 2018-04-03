Süper Lig'de 500'üncü maçına çıkan Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, "Elimden geldiği kadar bu formayı giymek istiyorum inşallah bu forma bana verildiği sürece de bu formayı giyeceğim." dedi.

KAYSERİ

Kayserispor maçıyla Süper Lig'de 500'üncü maçına çıkan Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendisine Fenerbahçe formasını layık gören herkese teşekkür etti.

Elinden geldiği sürece Fenerbahçe formasını giymeyi hedeflediğini belirten Demirel, şunları kaydetti:

"Benim için 5 dakikası da 5 maçı da 500 maçı da bir gurur onurdur. Bu formayı bana layık gören tüm hocalarıma, yöneticilerimize, başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah sağlığım fiziğim el verdiği sürece de bu formayı giyebildiğim kadar giymeyi istiyorum. İnşallah bu forma bana verildiği sürece de bu formayı giyeceğim. Çünkü hem işimi hem camiamı çok seviyorum. Hayalimdi kalecilik ve Fenerbahçe kalesini korumak. Tabii faydalı olduğum takdirde devam ederim, faydalı olmadığımı gördüğümde de nokta koymayı bilirim. Yaş olarak bir hedefim yok ama gidebildiğim yere kadar götüreceğim. Benim sözleşmeyle ilgili hiçbir zaman sıkıntım olmadı bundan sonra da olmayacaktır."

Her maç elinden geldiği sürece sakin kalmaya çalıştığını aktaran Demirel, "Toplam 4-5 kişi her statta tepkiye maruz kalıyor. Bundan sonra da olacaktır. Ben bu konuda Umut'a çok teşekkür ediyorum. Bugünki maçta bana çok desteği ve yardımı oldu. Bunlar futbolun içerisinde var. Biz gittikten sonra başka arkadaşlar gelecektir, onlara da aynısı olacaktır. Çünkü bizler camialarla bütünleşmiş insanlarız. Herhalde Kayserispor başkanı da böyle bir futbolcusu olmadığı için yadırgamış olabilir. Sevenimiz çoktur sevmeyenimiz de çoktur." diye konuştu.

Bir gazetecinin "milli takıma dair hayallerin var mı" sorusunu da Demirel, şöyle yanıtladı:

"Milli takım son maçlara bakıldığında genç yeteneklerden oluşuyor. Son maçlardaki görüntü de son derece güzeldi. İnşallah genç arkadaşlarımız bundan sonraki maçlarda daha iyi performans gösterirler. Şu an oynayan arkadaşlarımızın ellerinden geleni yaptığını görüyoruz. Açıkçası bana çok da ihtiyaçları olduğunu düşünmüyorum. Ben her zaman çağrıldığım zaman milli takımda mücadele etmek isterim ama yaşadığım olaylar kolay şeyler değil, zor şeyler. Çağırırlarsa seve seve giderim."

Muhabir: Murat Asil



