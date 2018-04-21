ANKARA

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, zorlu bir süreçte Gençlerbirliği karşısında önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Mor-sarılı ekibin teknik direktörü İrfan Buz, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 3-0 kazandıkları karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında "Çalışmaktan onur duyduğum rahmetli İlhan Cavcav başkanın takımıyla karşılaştık. Benim için duygusal bir maç oldu ama sonuçta bu zor süreçte kazandığımız için mutluyuz." dedi.

Kırmızı-siyahlı takımla final maçına çıktıklarına dikkati çeken Buz, "Karşılaşma bizim açımızdan çok önemliydi, ruh halimiz ve inancımız tamdı. Geçen hafta 3-1'den 3-3'e getiren futbolcu arkadaşlar bu maçı da kazanmasını bildi. Onlara teşekkür ederim." diye konuştu.

"Rakibimizin de bizim de durumuz kolay değil, böyle süreçlerde kırılgan olmanız gayet normal." diyen Buz, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Geri düşerseniz hiç kolay değil. Ruh ve inanç hali de önemli, fiziksel ve mental anlamda da iyi olmanız gerekiyor. Oyunu çözdükten sonra kolay gibi gözükebiliyor. Gençlerbirliği'ne de başarılar diliyoruz. En güzel senaryoyu Rabbim yazar, biz vecibelerini yerine getiririz. Bugün Rabbim 3 puanı bize vermek istedi. İnancınızın altını çalışarak doldurmalısınız. Bir final kazandık ama maçlarımız var. Medipol Başakşehir'i de yenip yolumuza devam etmek istiyoruz. Allah'ın izniyle Osmanlıspor'u ligde bırakacağız."

Özat: Sokaktan 10 adam toplasak belki daha başka olurdu

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat ise alınan bütün sonuçlardan futbolcularla birlikte kendisinin sorumlu olduğunu ifade etti.

Önce toplantıya katılmayacağı bildirilen ancak daha sonra basının karşısına çıkan Özat, yaptığı kısa değerlendirmede "Söyleyecek çok bir şey yok. İyi gittiğinde de kötü gittiğinde de futbolcularla biz sorumluyuz. Karşılaşma öncesindeki özveri, çalışma, yaptıklarımız... Sokaktan 10 adam toplasak belki daha başka olurdu." şeklinde konuştu.

Muhabir: Musa Samur