SAMSUN

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un futbol şube sorumlusu Suat Çakır, ligde en önemli viraja girdiklerini, İstanbulspor maçının kümede kalma adına hayati önem taşıdığını söyledi.

Çakır, Yeni 19 Mayıs Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, 8 Nisan Pazar günü sahalarında yapacakları İstanbulspor maçını değerlendirdi.

Golcü futbolcu Muhammet Beşir'in son idmanda sakatlandığını, İstanbulspor maçında oynamasının zor olacağını aktaran Çakır, "Muhammet Beşir'in olmaması bizim için önemli bir kayıp. Oynayıp oynamayacağı maç günü belli olacak ama ayak bileği döndüğü için oynaması zor gibi duruyor." dedi.

İstanbulspor maçında futbolcuların kazanmak için ekstra çaba harcayacağını vurgulayan Çakır, "Ligde en önemli viraja girdik. İstanbulspor maçı kümede kalma adına hayati önem taşıyor. Bu maçın ardından peş peşe rakiplerimiz olan Eskişehirspor ve Denizlispor ile oynayacağız. Bu hafta kazanarak onların karşısına rahat ve stressiz çıkmak istiyoruz. Bu takımı düştüğü yerden kaldırmak bizim ve futbolcuların elinde. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Suat Çakır, futbolculara kazanmaları durumunda ekstra prim vereceklerini kaydetti.

Öte yandan Samsunspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını Yeni 19 Mayıs Stadı'nda teknik direktör Besim Durmuş yönetiminde sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı futbolcular, antrenmanda taktik çalışması yaptı. İdmana Ufuk Budak ile Muhammet Beşir sakatlıkları sebebiyle katılmadı.

Muhabir: İlyas Gün