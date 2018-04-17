Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Karaman, "Takımların silahları olur, biz bundan yoksunuz. Sadece disiplinli bir duruşumuz var." dedi.

KARABÜK

Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, "Takımların silahları olur, biz bundan yoksunuz. Sadece disiplinli bir duruşumuz var." dedi.

Karaman, Çamlık Spor Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligden düşmelerine rağmen gelecek sezona takımın bu haliyle hazır olmadığını söyledi.

Takviyelere ihtiyaçları bulunduğuna dikkati çeken Karaman, "Takımda ciddi bir rekabet oluşturabilecek, özellikle forvet arkası oynayabilecek orta saha, kanat ve ileri uç olmak üzere bazı bölgelerde rekabeti hızlandıracak, geliştirecek oyuncuları kadroya katmamız lazım. Geçen hafta Kasımpaşa maçında disiplinli duran bir Karabükspor vardı ama takımların silahları olur, biz bundan yoksunuz. Sadece disiplinli bir duruşumuz var. 90 dakika sonunda rakibe pozisyon vermeden 2-0 yenildiğimiz bir maç oldu. Elbette gelişmekte olan oyuncularımız var." diye konuştu.

"Baktığınızda alt taraf da üst taraf da karışık"

Ligi de değerlendiren Karaman, "Bursaspor, bizim maçı ve bir sonraki hafta sahasında oynayacağı müsabakayı 6 puanla geçmek isteyecek ki ligde rahat nefes alsınlar. Onlar açısından bakıldığı zaman 6 puan alamadıkları anda Bursaspor da düşme hattı içinde olacak. Osmanlıspor, Trabzonspor maçında kendini zora soktu. Gençlerbirliği ile oynayacak. Orası karışık. Baktığınızda alt taraf da üst taraf da karışık." ifadelerini kullandı.

"İnşallah bundan sonra aynı hatalar tekrarlanmaz"

Bir soru üzerine, kulüplerin içinde bulundukları zor durumlara ve transfer yasaklarına da değinen Karaman, şunları kaydetti:

"UEFA'nın bazı kriterleri vardır. Yıllardır bu kriterleri bilip, hala bir hazırlık içinde olmayıp kendinizi batağa sürüklüyorsanız, demek ki idari boşluk vardır. Ben 1979 yılında lisans çıkarttım ve kesintisiz bu işin içindeyim. Doktorun, avukatın, iş adamının, mimarın, mühendisin kulüp yönetmeye kalkması ve 'Ben biliyorum.' demesi açıkçası biraz tartışılacak şeyler. Evet onlar sporun içinde olabilir ama gerçek manada, adil bir şekilde en azından hak hukuk çerçevesinde insanların sporun içinde olmasının fayda sağlayacağını düşünüyorum.

İlk plandaki hata, yanlış yönetimdir. Eğer siz ayağınızı yorganınıza göre uzatmazsanız, '15 yabancı' diyorsunuz bana, 25 yabancı da olabilir sıkıntı değil. Karabükspor yıllardır hem teknik adam hem de sporcu manasında herkesin çalışmak istediği bir camiadır. 1,5 yıl içinde ciddi bir borçlanma ile karşı karşıya kalmış bir Karabükspor var. Bir şeyleri gözden geçirmede hata yapılmış. İnşallah bundan sonra aynı hatalar tekrarlanmaz."

Murat Akın: Hedefimiz artık seneye hazırlanmak

Orta saha oyuncusu Murat Akın da gelecek sezonun hazırlıklarını yaptıklarını ifade etti.

Teknik direktörlüğe Ünal Karaman'ın gelmesiyle güzel değişimler olduğunu aktaran Murat Akın, "Takım olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum. Skor ve puan olarak istediğimizi alamıyoruz ama hedefimiz artık seneye hazırlanmak. Bu demek değil ki bundan sonra çıkacağımız maçlarda teslim olacağız. Yine aynı mücadeleyi vereceğiz. Kalan maçlardan puanlar da alacağımıza inanıyoruz. Takımda moraller iyi. Bursaspor maçında galip gelmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Ahmet Özler