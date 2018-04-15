İSTANBUL

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşma hakkında, Galatasaray karşısında atanın kazanacağı bir maça çıktıklarını söyledi

Ligde şampiyonluk yarışının sürdüğünü ifade eden Avcı, şöyle konuştu:

"Burada her türlü baskı var. Maç kaybettik, şampiyonluğu kaybetmedik. Sahada kaotik bir ortam vardı. Atanın kazanacağı bir maçtı. Yarış 4 takım arasında devam ediyor. Fenerbahçe hariç iki takımdan ikili averajımız iyi. Bugün sadece bir maç kaybettik. Tabii ki kazanarak bir adım öne geçmeyi çok isterdim. Final bu işin sonudur. Bu yarış sonuna kadar böyle gidecek."

"Hiçbir zaman saygıyı kaybetmeyeceğiz"

Abdullah Avcı, deplasmanda oynamaları ve Galatasaray'ın oyuncu yapısı nedeniyle rakibin baskılı başlayacağını beklediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Mariano harika bir vuruş yaptı ve takımını öne geçirdi. Ondan sonraki bölümde daha fazla topa sahip olup, organizasyonları değiştirdik. Emre ve Arda kart gördü. Biri koridorda, diğeri sahada sarı kart gördü. Bugünü ve gelecek haftayı düşünerek onları kenara aldık. Tabii bir hamle yapmayı da düşündük. Yediğimiz ikinci gol ellenmiş, hocaya bir şey söylemiyorum, görmeyebilir. Oyun içinde ciddi iki darbe var, görmeyebilir, olabilir. Hocanın çok temiz bir yüzü var, ona güveniyoruz. Kazansak da kaybetsek de hiçbir zaman saygıyı kaybetmeyeceğiz, saygı göstermeye de devam edeceğiz."

Arda ve Emre'ye gösterilen tepki

Avcı, Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na gösterilen tepkiler hakkında ve "Emre ve Arda'yı oynatmamayı düşündünüz mü?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Hayır düşünmedim. Arda ve Emre bu tür maçları çok oynamışlardı, en ufak bir şüphem olmadı. Ülkemizde devamlı olarak sahanın dışı konuşuluyor. Bu çocuklar ülkenin her yerinde aynı tepkileri görüyorlar. Ülke futbolcuna hizmet etmişler, çok fazla sayıda milli takım formasını giymişler. Sarı kartları vardı, oyunda eksik kalmamak ve bir sonraki haftayı düşünerek onları kenara aldık. Hakem maça etki etmedi. Hakem nedeniyle mağlup olmadık ama oluşturulan futbol iklimi insanları baskı altında bırakıyor. Çok temiz yüzü var, çok potansiyelli bir hakem, hepimizin bu insanlara yardımcı olması gerekiyor."

Abdullah Avcı, bir basın mensubunun "Galatasaray ideal 11'inde hızlı ataklarınızı düşünerek değişiklikler yaptı." yorumu üzerine, "Bizi çok ciddiye aldıkları için teşekkür ediyorum. Fenerbahçe ile oynadığımız maçta da bu tür bir değişiklik olmuştu. Bu bizim ne kadar iyi bir futbol takımı olduğumuz ve üzerimizden plan yapıldığını gösterir. Denayer daha çabuk bir oyuncu olduğu için bu hocanın tercihidir. Tabii bu arada biz sadece geçiş yapan değil, seti de oynayan bir takımız." şeklinde konuştu.

Muhabir: Hilmi Sever