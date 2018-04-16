Fotoğraf: AA/ Güven Yılmaz

ANKARA

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta kapanış maçında Osmanlıspor ile Trabzonspor karşılaşmayı 3-3 berabere tamamladı.

13. dakikada Trabzonspor golü buldu. Sosa'nın sağ taraftan arka direğe yaptığı ortada boş durumdaki Novak'ın ilk kafa vuruşunda kaleci Karcemarskas'tan dönen topu aynı oyuncu ağlara göndererek, bordo-mavili takımı 1-0 öne geçirdi.

15. dakikada konuk ekip bir gol daha attı. Gelişen Trabzonspor atağında Kucka'nın ara pasında defansın arkasına sarkan Yusuf Yazıcı, meşin yuvarlağı kalecinin yanından filelere gönderdi: 0-2

39. dakikada Osmanlıspor ceza yayı üzerinde topla buluşan Kucka'nın sert vuruşunda kaleci Karcemarskas son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

42. dakikada Regattin'in sol taraftan kullandığı köşe atışında arka direkte Ceyhun Gülselam'ın kafa vuruşunda top direğe çarparak auta çıktı.

45. dakikada Regattin'in yine sol kanattan arka direğe gönderdiği topla buluşan Musa Çağıran'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

51. dakikada sağ taraftan Regattin'in kullandığı köşe atışında penaltı noktasında iyi yükselen Anıl Karaer'in kafa vuruşunda top auta çıktı.

52. dakikada Osmanlıspor farkı 1'e indirdi. Rakip orta sahada topla buluşan Musa Çağıran'ın yaklaşık 30 metreden attığı sert şutta meşin yuvarlak kalecinin üzerinde ağlarla buluştu: 1-2

54. dakikada Regattin'in kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde arka direkte topla buluşan Ceyhun Gülselam'ın kafa vuruşunda kaleci topu direk dibinde kontrol etti.

56. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Sağdan kullanılan köşe atışında ceza alanı içinde Yusuf Yazıcı'nın kafa vuruşunda direkten dönen topu Rodallega altı pas içinde voleyle ağlara gönderdi: 1-3

68. dakikada Rodallega'nın ceza alanı sağ tarafından attığı sert şutta kaleci Karcemarskas'tan seken topa Yusuf Yazıcı dokunamayınca defans meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

73. dakikada ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Atılan uzun pasla ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Vrsajevic, meşin yuvarlağı penaltı noktasındaki Cikalleshi'ye aktardı. Bu futbolcu önündeki oyuncudan kurtulduktan sonra yerden düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-3

75. dakikada kullanılan köşe atışında ceza alanı içinde oluşan karambolda topu önünde bulan Anıl Karaer'in vuruşunda top kornere gitti.

78. dakikada soldan son çizgiye inan Sosa topu ceza alanı içindeki Yusuf Yazıcı'ya aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden yerden düzgün bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

83. dakikada Osmanlıspor beraberliği yakaladı. Pinto'nun soldan yaptığı ortada altıpasa yakın bölümde iyi yükselen Musa Çağıran'ın kafa vuruşunda top kaleci Onur Recep Kıvrak'ın yanından ağlara gitti: 3-3

Karşılaşma, 3-3 beraberlikle sona erdi.

Açıklamalar

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Osmanlıspor maçındaki 3-3'lük beraberliğin yeni yönetim açısından iyi bir sonuç olduğunu söyledi.



Karşılaşma sonrasında konuşan başkan Ağaoğlu, Ankara'ya önemli eksiklerle geldiklerini belirterek, "Osmanlıspor'un durumu daha kritikti. Özellikle ikinci yarıda daha çok istediler. Yönetim kurulunun başlangıcı için iyiydi." dedi.



"Bu takım daha iyilerini yapabilecek güçte." diyen bordo-mavili kulübün başkanı, "Bulunduğu yeri hak eden bir kadro değil. Şanssızlıklar ve puan kayıpları yaşadık. Yoksa farklı yerlerde olabilirdik." değerlendirmesini yaptı.

Ahmet Gökçek: "Müthiş bir maçtı"

Osmanlıspor Kurucu Başkanı Ahmet Gökçek, zevkli bir maç izlediklerini dile getirdi.



Gökçek, "Müthiş bir maçtı. 2-0 dan sonra oyunu bırakmadık. Sahada oyuncuların kendilerine inancının ispatı vardı. Bu bizi çok mutlu etti. Bu mental olarak Osmanlıspor'a çok iyi geldi." ifadelerini kullandı.



Zor bir maç oynadıklarını anlatan Gökçek, şunları kaydetti:



"Bir puandan ziyade içerideki maçlarda duruş için çok önemli bir geri dönüş oldu. Önümüzde Gençlerbirliği maçı var. 6 puanlık bir maç. Çok zor bir mücadele olacak. İkisi de Süper Lig'de yoluna devam etsin ama iyi olan kazansın."



Trabzonspor ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Ahmet Gökçek, "İnanın Trabzon'un önünde maddi açıdan sıkıntılı bir süreç var. Ahmet başkan zor bir görev aldı. Bundan önceki yönetim gerçekten başkana çok ciddi bir borç bıraktı. Onun yükü çok ağır. Trabzonspor gibi zor bir camiada başarılı olurlar." şeklinde konuştu.

Muhabir: Ömer Hakan Kibar