Trabzonspor'dan 'Muharrem Usta kulüp satın alacak' iddialarına cevap

TRABZON
Trabzonspor Kulübü, başkan Muharrem Usta'nın kulüp satın alacağı yönünde basında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
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Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Başkanımız Muharrem Usta'nın Spor Toto 1. Lig'deki bir kulübü satın alacağına dair bazı basın yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır."
Muhabir: Tuğba Yardımcı