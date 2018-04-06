Trabzonspor'dan 'Muharrem Usta kulüp satın alacak' iddialarına cevap

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Başkanımız Muharrem Usta'nın Spor Toto 1. Lig'deki bir kulübü satın alacağına dair bazı basın yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

anasayfa > spor, futbol 06.04.2018

Trabzonspor'dan 'Muharrem Usta kulüp satın alacak' iddialarına cevap

TRABZON

Trabzonspor Kulübü, başkan Muharrem Usta'nın kulüp satın alacağı yönünde basında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Başkanımız Muharrem Usta'nın Spor Toto 1. Lig'deki bir kulübü satın alacağına dair bazı basın yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

Muhabir: Tuğba Yardımcı

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