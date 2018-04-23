Trabzonspor'dan Uğur ve Kamil Ahmet'in durumuna ilişkin açıklama

TRABZON

Trabzonspor'dan Uğur Demirok ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sakatlıklarına ilişkin açıklama yapıldı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, iki futbolcunun da 21 Nisan Cumartesi oynanan Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıktığı anımsatıldı.

Açıklamada, bu futbolcuların sağlık durumuna ilişkin, sağlık ekibinin şu görüşleri yer aldı:

"Yapılan muayene ve çekilen MR sonuçlarına göre, Uğur Demirok'un sağ arka adale hamstring kasında yaralanma tespit edilmiş olup yaklaşık 2-3 hafta sürecek tedavi yapılacak. Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise sağ diz iç yan bağında ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup 3-4 haftalık tedavi programı uygulanacak."

Muhabir: Tuğba Yardımcı