Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Suriye, artık hesap yapılacak bir konu olmaktan çıkmıştır. Hepimizin insanlığımıza, hepimizin vicdanına sahip çıkma vaktidir." dedi.

ANKARA

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

"Bugüne kadar 102 mayın, 739 el yapımı patlayıcı tespit edilmiş ve imha edilmiştir. Zeytin Dalı Harekatı, planladığı gibi başarılı bir şekilde devam etmektedir." diyen Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 4 bin 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bozdağ, Suriye'deki kimyasal saldırıyla ilgili olarak, uluslararası toplumun birlikte hareket etmesinde son derece önem, fayda olduğunu belirterek, "Suriye, artık hesap yapılacak bir konu olmaktan çıkmıştır. Hepimizin insanlığımıza, hepimizin vicdanına sahip çıkma vaktidir." şeklinde konuştu.

Konunun net şekilde soruşturulmasında ve aydınlatılmasında fayda olduğunu söyleyen Bozdağ, "Tarafların iddialarına bırakılmayacak kadar önemli bir konudur bu." dedi.

Bekir Bozdağ, Suriye'deki kimyasal saldırı ile ilgili, "Bize ulaşan bilgiler hem istihbarat örgütümüz üzerinden hem de elde edilen haberler, görüntüler ve fotoğraflar üzerinden baktığımızda burada kimyasal silah kullandığı çok net bir şekilde gözüküyor ancak bunun uzmanlar tarafından da elbette incelenmesi ve soruşturulması son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

Yasadışı göçle mücadele

Bozdağ, yasadışı göçle mücadele ile ilgili de Iğdır'da bir geçici geri gönderme merkezi oluşturulduğunu söyledi.