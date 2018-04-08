Başbakan Yıldırım, "Afganistan'ın terörü kökünden çözmeye yönelik ortaya koyduğu barış süreci çok anlamlı bir adımdır. Artık bir el sıkışma, geçmişi geride bırakıp geleceği inşa etme zamanı gelmiştir." dedi.

ANKARA

Başbakan Binali Yıldırım, Afganistan İcra Heyeti Başkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Yıldırım, "Son günlerde Afganistan'ın terörü kökünden çözmeye yönelik ortaya koyduğu barış süreci, çok cesur, çok anlamlı bir adımdır. Özellikle Taliban'ın bu tarihi fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesini arzu ediyoruz. Artık bir el sıkışma, geçmişi geride bırakıp geleceği inşa etme zamanı gelmiştir diye düşünüyoruz." dedi.

"Ümit ediyoruz ki Suriye ve Irak'ta istikrar tam anlamıyla sağlanır"

Yıldırım, "Ümit ediyoruz ki yakın bir gelecekte komşularımız Suriye ve Irak'ta istikrar tam anlamıyla sağlanmış, ülkelerin toprak bütünlüğü muhafaza edilerek bütün etnik grupların barış içerisinde yaşayabileceği yeni bir yönetim sistemi teşkil edilmiş olur." ifadelerini kullandı.