Başbakan Yıldırım, "Dost ve müttefiklerimizden biz daha çok empati bekliyoruz. Bölgede yaptığımız bu fedakarlığın, bu büyük bedel ödemenin karşılığı bu olmamalıdır." dedi.

ANKARA

Başbakan Binali Yıldırım, WOW Hotel Kongre Merkezi'nde düzenlenen "21. Avrasya Ekonomi Zirvesi"nde konuştu.

Yıldırım, "Bugün Balkanlar'da barışın, güvenin, istikrarın sürüdürülebilir hale gelmesi için hepimizin üzerine büyük görevler düşüyor çünkü Orta Doğu'da zaten yeterince sorun var. Başka bölgelere de bu sorunun yayılmasının önüne mutlaka geçmemiz gerekiyor. Türkiye, Balkanlar'da bu anlayışla hareket ediyor. Türkiye'nin emperyal hedefleri hiç olmadı, bundan sonra da olmaz. Türkiye gittiği yere iyilik için, dostluk için, barış için gider." ifadelerini kullandı.

"Dost ve müttefiklerimizden biz daha çok empati bekliyoruz." diyen Yıldırım, "Bölgede yaptığımız bu fedakarlığın, bu büyük bedel ödemenin karşılığı bu olmamalıdır." şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım, "Zaman, rekabet zamanı değildir. Zaman, bölgede yaraları sarma zamanıdır, bir araya gelme, 'Sen daha güçlüsün, ben daha güçlüyüm' kavgasını bir kenara bırakma zamanıdır. El ele vererek gerçekten Suriye'nin de Irak'ın da toprak bütünlüğünü sağlayarak terör örgütleriyle çifte standart yapmadan, terör örgütleri arasında sıralama yapmadan topyekün mücadele zamanıdır. Biz Türkiye olarak bunu yapıyoruz." dedi.

"Tweet atarak birbirlerini tehdit ediyorlar"

Özellikle ellerinde büyük güç bulunan ülkelerin BM'nin daimi temsilcilerinin bugünlerde çok daha büyük sorumluluk altında olduklarını söyleyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Yaptıkları ne? Tweet atarak birbirlerini tehdit ediyorlar. Kardeşim dünyanın, bölgenin geleceğin sizin karşılıklı atışmanıza milyonlarca insanın yok olmasına seyirci mi kalacak? Efendim 'Benim daha iyi füzem var.' Yok öbürü diyor 'benim daha iyi füzem var. Gönder bakalım. Göndermezsen şöyle olur.' Sokak kavgası. Sokak kabadayıları gibi kavga ediyorlar."

"Kararında büyüme devam edecek"

Başbakan Yıldırım, "2017'de olduğu gibi 2018'de de büyümeyi sürdürülebilir şekilde devam ettireceğiz. Kararında büyüme devam edecek." dedi.

"Enflasyonla mücadelede hiçbir rehavet yok"

Enflasyonla mücadelede hiçbir rehavet olmadığını belirten Başbakan Yıldırım, "Enflasyonla mücadele önemli çünkü bu, yatırımcının karanını da etkiliyor, vatandaşın ekonomisini de etkiliyor, Dolayısıyla burada dikkatimiz üzerinde olacak. Enflasyonun yükselmemesi için alınması gereken anlık tedbirler, orta - uzun vadeli tedbirler alıyoruz, almaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Faizler ve kur konusunda gereken tedbirler alınacak"

Başbakan Yıldırım, faizler ve kur konusu ile ilgili de şunları kaydetti:

"Bunların konjonktürel gelişmelerle ilgili olduğunu biliyoruz çünkü göstergeler, bu durumu doğrulamıyor, göstergelerimiz başka bir şey söylüyor. Bu ayrışma tamamen küresel şartlardan ve bölgemizdeki jeopolitik risklerin etkisiyle oluyor. Bir tedirginlik oluyor insanlarda, 'savaş mı olacak, oldu mu, Amerika Rusya tehdit ediyor birbirlerini'...Bunların getirdiği, geçici yaşanan dalgalanmalardır. Bunun etkileri de sınırlı olacaktır, hem geçici olacak hem de sınırlı olacak. Gereken tedbirler tabii ki alınacak."