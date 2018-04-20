ANKARA

Başbakan Binali Yıldırım, Cuma Namazı çıkışında gazetecilere açıklama yaptı.

Yıldırım, "Seçimi ilgilendiren 8-10 maddelik bir teklif, önümüzdeki hafta Meclis'te olacak. 100 bin imza ile gösterilecek cumhurbaşkanlığı adaylığının esas ve usulleri de bu teklifte yer alıyor. Burada noter şartı falan yok. Aday göstermek isteyen vatandaşlarımız, kimi aday gösterecekse ona yönelik gerekli kimlik bilgilerini, kendi rızasıyla aday göstermek istediğini belirtecekler." dedi.

&amp;amp;amp;amp;amp;lt;br class="k-br" /&amp;amp;amp;amp;amp;gt;

Yıldırım, ABD Dışişleri Sözcüsünün 'seçim' açıklamasına ilişkin "Önce onlar kendi işlerine baksın. 1,5 sene geçti seçimlerden, hala 'seçimlerde hile, usulsüzlük yapıldı' tartışmaları Amerika'da bitmedi. Amerikalılar, seçim görmek istiyorsa Türkiye'ye gelsinler. Şeffaf olup olmadığını yerinde görsünler." şeklinde konuştu.

"Komşuluğumuza zarar veriyor"

Yunanistan'ın darbecilerle ilgili kararını değerlendiren Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan bizim komşumuz, dostumuz bir ülke. Bizim düşmanımızın Yunanistan'ın da düşmanı olması gerektiğini düşünüyoruz. Böyle davranması gerektiğine inanıyoruz. Son zamanlarda maalesef FETÖ suçluluları Yunanistan'ı güvenli bir barınak olarak görmeye başladı. Bu da komşuluğumuza, dostluğumuza zarar veriyor. Ümit ederim ki FETÖ örgüt mensuplarını ülkemize iade eder. Bu çağrımızı tekrarlıyoruz. FETÖ örgütü mensuplarının Yunanistan-Türkiye dostluğunu, ilişkilerini olumsuz şekilde etkilemesini arzu etmeyiz."

"Şenol Güneş'e saldırı kabul edilemez"

Yıldırım, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yaşananlarla ilgili de "Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e yapılan saldırı kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Futbol Federasyonu gerekli araştırmaları, soruşturmaları yapıyor. Ne gibi müeyyidesi varsa, sorumluluğu olanlar mutlaka karşılığını görecek." açıklamasında bulundu.